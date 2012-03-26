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Dünya

'Türkiye'den her gün 300 kaçak geliyor'

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, her gün Türkiye üzerinden yaklaşık 300 kaçak göçmenin AB'ye girişi yaptığını iddia etti.

26 Mart 2012 21:01

 

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası dolayısıyla düzenlediği toplantıda seçmenlerine seslenen Fransa'NıN Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, her gün Türkiye'den yaklaşık 300 göçmenin Yunanistan'a giriş yaptığını ve bu göçmenlerin daha sonra buradan Avrupa ülkelerine dağıldıklarını söyledi.
 
Aşırı sağcı Le Pen, seçildiği takdirde ülkeye her yıl kabul edilen yasal göçmen sayısını 200 binden 10 bine düşüreceği sözünü verdi.
 
Touolouse'daki saldırıların sorumlusu Cezayir asıllı gence atıfta bulunan Le Pen, "Toulouse'daki saldırıları düzenleyen Muammed Merah gibi yüzlerce kişi, her gün gemilerle ve uçaklarla Fransa'ya giriş yapıyor" dedi.
 
Kaçak göçe yönelik sert politikalar izleme sözü veren Le Pen, "Afganistan'a veya diğer ülkelere terörist kamplara gidenler derhal sınır dışı edilmeli" şeklinde konuştu.
 
 
'Zorunlu askerlik geri gelsin'
 
 
Aşırı sağcı partinin sözcüsü Florian Philippot de, zorunlu askerliğe geri dönülmesini talep etti. Sözcü, gençlerin "bir aylık da olsa" zorunlu askerlik yapmalarını isterken, bu sayede gençlerin radikal gruplara bağlı olup olmadıklarının güvenlik güçleri tarafından tespit edilebileceğini savundu.

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