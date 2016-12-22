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Yaşam

Türkiye’den göçün sektör ve ülkelere göre dağılımı

2016 yılında bilgi-işlem sektöründe çalışanlar en çok Almanya ve Hollanda’ya göç etti

22 Aralık 2016 20:12

Büyük Göç isimli çalışma, kitle kaynak yöntemiyle yakın geçmişte Türkiye'den yurt dışına yapılan göçü görselleştirdi.

Mert Serim’in bigumigu.com’da yer alan haberine göre bu çalışma, Türkiye’deki göçü bir veri görselleştirme projesine dönüştürüyor. Kitle kaynak yöntemiyle toplanan veri Yiğit Güneli, Fatih Erikli, Kemal Soylu tarafından derleniyor ve Hana Kamer tarafından görselleştiriliyor. 

2016 yılına ait veriye bakıldığında nicel olarak en büyük göçün Bilgi-İşlem (IT) sektöründe çalışanlar tarafından Almanya ve Hollanda'ya yapıldığı görülüyor. İnteraktif tabloyu buradan inceleyebilirsiniz.

Buna göre, Türkiye’deki sektör çalışanlarının göç ettiği ülkeler şöyle:

İnteraktif tablo için tıklayınız.

 

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