-Türkiye'den Gazze'nin tapusunu istediler GAZZE (A.A) - 24.11.2011 - Gazze'deki yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sivil İşler Müdürü Riyad Zeytuni, Türkiye'den Osmanlı dönemine ait Gazze'nin tapu ve nüfus kayıtlarını istediklerini, ancak kendilerine verilmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardımcı olmalarını talep etti. Zeytuni, AA'ya yaptığı açıklamada, 2008-2009 savaşında ellerindeki kayıtların bombardımanda yok edildiğini, İsrail'in de kendilerine bu belgelerin kopyasını vermeyi reddettiğini kaydetti. Geriye sadece Türkiye'de bu kayıtlara ulaşma imkanı kaldığını, o yüzden de Mayıs ayında Ankara ve İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Zeytuni, Tapu Kadastro ile Devlet Arşivleri'ne gittiklerini ve talepte bulunduklarını ifade etti. -''Türkiye'deki kayıtlarda nereden geldiğimizi gördük'' - Gazze'nin eskiden ticaret yolları üzerinde olduğuna dikkati çeken Zeytuni, Filistin'e gelip yerleşen, evlenen birçok yabancı bulunduğunu, bunların bazılarının da Osmanlı Türkü olduğunu söyledi. Türkiye ziyaretlerinde kayıt ve tapuların bir kısmını gördüklerini anlatan Zeytuni, ''Yetkili kardeşlerimizden kopyalarını istedik. Bunların bir kısmı aynen Osmanlı zamanında olduğu gibiydi, hatta bir kısmı Arapçaydı. Örneğin Seyid Haşim, Şeyh Zekeriya ve El Sedra Camileri gibi. Hatta bu camilerde çalışanların isimleri ve maaşlarını bile gördük'' şeklinde konuştu. Zeytuni, ancak kayıtların kendilerine verilmediğini, Filistin Büyükelçiliği üzerinden başvuru yapmalarının istendiğini söyledi. -Osmanlı 4 asır hükmetti- Gazze, 2007 yılından beri Batı Şeria'da kurulu Ramallah yönetiminden bağımsız olarak Hamas tarafından yönetiliyor. İki hükümet arasında da ciddi anlamda sorun yaşandığından birçok konuda işbirliğine gidilemiyor. Türkiye'deki büyükelçilik ise Ramallah yönetimini temsil ediyor. Gazze, dünyadaki en eski şehirlerden biri olarak kabul ediliyor. Bulgular, Gazze'deki insanlık tarihinin 5000 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Eski Mısır, Roma, ardından da Bizans'ın egemenliği atına giren Gazze, 635 yılında İslam orduları tarafından fethedildi. Eyyubiler ve Memlüklülerin de hüküm sürdüğü Gazze, 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı, 7 Kasım 1917'de Gazze'den çekilmek zorunda kaldı.