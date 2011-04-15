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Dünya

TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA RET MEKTUPLARI  PARİS (A.A)

15 Nisan 2011 15:15

-TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA RET MEKTUPLARI  PARİS (A.A) - 15.04.2011 - Türkiye, Fransa'da Senatonun gündemine alınan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifine karşı çıkılması için Fransız yetkililer nezdinde girişimde bulundu. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk-Fransız Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Yaşar Yakış ile birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fransız muhataplarına gönderdikleri mektuplarda, ''yasa teklifinin geçmesinin Türk-Fransız ilişkilerine kalıcı zarar vereceği'' uyarısında bulundu. Tarihi konuların değerlendirilmesinde siyasetçilerin karar almasının yanlışlığına değinilen mektuplarda, ''söz konusu teklifin ifade özgürlüğüne de aykırı olduğu'' belirtildi. Sosyalist Parti üyesi bazı senatörler tarafından genel kurul gündemine alınan teklifin, 2006 yılında Meclis'te kabul edilen yasa teklifiyle içerik açısından aynı olmasına rağmen yeniden sunulması itibarıyla parlamento iç tüzüğü gereği Senato'da kabul edilse bile, yine Meclise gönderilmesi gerekiyor.  Fransa'da 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıyan 2001 tarihli yasa, kabulünden önce içerik olarak aynı ancak farklı farklı metinler halinde sunulduğu için Meclis ile Senato arasında birkaç kez gidip gelmişti.  Meclis'te 2006 yılında kabul edilen iddiaların inkarının cezalandırılmasını öngören yasa teklifi ise beş yıldır Senato gündemine alınmamıştı. Senatodaki Sosyalist Grup içinde ortak karar alınmamasına karşın Ermeni diasporasına yakınlığıyla bilinen Serge Lagaouche'un girişimiyle bir grup senatör, 2006 yılında 1915 olaylarıyla ilgili Mecliste kabul edilen teklifi 4 Mayıs'taki Senato genel kurul gündemine yazdırmıştı.

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