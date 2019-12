-Türkiye'den Filistin'e tam destek NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu tamamen desteklediğini söyledi. Bakan Davutoğlu, New York'ta, Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tumioja ile BM üyesi 25 ülke, BM ve bölgesel kuruluşların katıldığı ''Barış için Arabuluculuk'' konulu bakanlar düzeyinde toplantıya Türkevi'nde ev sahipliği yaptı. Bakan Davutoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Tumioja toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, basın toplantısında İsrail-Filistin ihtilafı ve arabuluculuk çabaları çerçevesinde Türkiye'nin rolüne ve perspektifine ilişkin bir soru üzerine, bu konuda Türkiye'nin tüm görüşlerini ve çabalarını bir anda burada anlatmanın mümkün olmadığını ancak dün New York'ta Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) tarafından dün düzenlenen toplantıda İsrail-Filistin müzakerelerinin ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin ele alındığını söyledi. Davutoğlu şöyle konuştu: ''Bence şu anda Filistin ve İsrail ihtilafı üzerinde yeni, kapsayıcı ve sonuca yönelik müzakerelerin başlamasının doğru zamanıdır ve Filistinliler'in BM tarafından tanınan bir devlet kurma hakkı inkar edilemez. Türkiye bu başvuruyu tamamen desteklemektedir ve BM'nin de buna 1948 yılında kabul edilen 181 sayılı kararından beri buna taahhüdü olduğuna inanmaktadır.'' ''Filistin'in tanınmaması müzakerelerin sonu anlamına gelmez, hatta bu yeni bir müzakere sürecinde iki taraf arasında eşitlik temelinde, iki eşit devlet olarak yeni bir müzakere dalgasının doğmasına yardımcı olacaktır, bu da yeni bir Ortadoğu barış süreci için yeni bir hava yaratacaktır''.