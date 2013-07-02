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Spor

Türkiye'den F1 pilotu çıkar mı?

Bir arkadaşının daveti üzerine Antalya'da bulunan Brezilyalı Formula 1 pilotu Rubens Barrichello, Kaleiçi'ndeki bir restoranda yemek yedi

02 Temmuz 2013 10:15

Türkiye'de bulunan Formula 1 pilotu Barrichello'ya, "Türkiye'den F1 pilotu çıkar mı?'' sorusu soruldu. Brezilyalı pilot, başından geçen bir olay üzerinden yanıt verdi.
 
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barrichello, Türkiye'de araç kullanmanın Brezilya'dan farklı olmadığını söyledi.

Barrichello, "Türkiye'den F1 pilotu çıkar mı?'' sorusunu, ''Trafiğiniz benim ülkemdekinden farklı değil. Bugün ters yoldan bir kamyon üzerimize geldi. Benim ülkemde de trafik böyle olduğu için hızlı yarışçılar çıkıyor. Bugün ben bunları gördükten sonra buradan en iyi yarışçılar çıkabilir diye düşünüyorum'' şeklinde cevapladı.

Antalya ismini çok duyduğunu, birçok kez davet edildiğini belirterek, ''Antalya'ya daha önce gelme fırsatı bulamadım. İstanbul'da yarıştığım dönemde gelmek istedim ama vaktim olmadı. Bu kez vaktim oldu ve davet üzerine geldim'' diye konuştu.

Türkiye ve İstanbul ile ilgili düşüncelerini açıklayan Barrichello, ''İstanbul çok güzel bir şehir. Oradaki yarışı da çok seviyordum. İstanbul'da ilk sekizde olmam çok güzeldi. Yeni dönemde yarış olmaması çok üzücü. İnşallah yeniden yarışlar başlar. Ben de gelip yarışmak isterim'' diye konuştu.

Hayatı hızlı yaşamadığını dile getiren Barrichello, ''1993 yılında yarışmaya başladım, 1997'de evlendim. Evlendiğimden bu yana hayatımda pek bir şey değişmedi. Dünyayı gezdim. Belki arabada hızlı yaşadım ama hayatımda çoluk çocuk sahibi babayım. Kendi halimdeyim'' ifadelerini kullandı.

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