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Türkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uçuş

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 'bağımsızlık referandumu' sonrasında uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı

27 Mart 2018 12:01

Türkiye'nin, hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından işletilen Erbil Uluslararası Havalimanı'na açma kararının ardından 6 ay aradan sonra İstanbul'dan ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaşık 2,5 saat süren uçuşun ardından Erbil'deki havalimanına yerel saatle 02.30'da iniş yaptı.

"Bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacak"

Aslen Iraklı olan ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan Seyif Gaffur adındaki bir yolcu, uçuş yasağı kalkmadan önce Erbil'deki ailesini ziyaret etmek için Habur'u kullanarak Irak'a girdiğini, bunun da kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Karayolunda saatlerce süren yolculuğun tam bir ızdıraba dönüştüğünü belirten Gaffur, Türkiye ve Erbil arasında direkt uçuşların başlamasının özellikle bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenlemesini gerekçe göstererek, 29 Eylül tarihinde Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya alma kararı almıştı.

Yasak sırasında Iraklı yolcular, İstanbul'dan Mardin veya Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur Gümrük Kapısı'nı kullanarak ülkelerine giriş yapabiliyordu.

 

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