Türkiye’den çalınan araçlar IŞİD’e gidiyor

Türk istihbarat birimleri Suriye ve Irak'ta kanlı eylemler gerçekleştiren Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) yönelik yeni bilgilere ulaştı.

Milliyet’te yer alan habere göre, İstihbarat birimlerinin, IŞİD'in elinde Türkiye'den çalınarak yasadışı yollarla Suriye'ye geçirilmiş ve silahlandırılarak yeniden düzenlenmiş bine yakın aracın bulunduğunu tespit ettiği öğrenildi.

Türk istihbarat yetkilileri tarafında hazırlanan rapora göre, çalınan araçların büyük çoğunluğu kamyonet ve panelvan tipinde. Bunların yanı sıra örgütün elinde otomobil, kamyon ve TIR'lar da bulunuyor.

Araçları taşeron şebekeler çalıyor

IŞİD'in bu araçları temin edebilmek için ise Türkiye'deki oto hırsızlık şebekelerini para karşılığında taşeron olarak kullandığı belirlendi. IŞİD'in taşeron çetelerle "aracı" olarak tabir edilen kaçakçılar üzerinden irtibat kurduğu belirlendi.