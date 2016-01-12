Türkiye'den bir linç hikâyesi: Demirtaş videosu paylaştı, tehditlerin ardından yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğu'nun kadınlarla ilgili sözlerinin eleştiren sözlerin bulunduğu video görüntüsünü Facebook hesabından paylaşmasının ardından, 'terör örgütü propogandası' yaptığı iddiasıyla tehdit edilen lise müdürü ve Eğitim- Sen üyesi A.K.Ö., yaşadığı Dursunbey ilçesini terk etti.

DHA'nın haberine göre, Balıkesir Dursunbey'deki bir lisede müdür olarak görev yapan A.K.Ö., 29 Ekim'de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kadınlarla ilgili sözlerini eleştiren videosunu paylaşınca, 'Vine politik' adlı sitede, 'Bu bir ihbardır' başlığıyla, terör örgütünün propagandasını yapmak ve gençleri devlete karşı ayaklanmaya teşvik etmekle suçlandı.

"2 öğretmen tehditlerin ardından

ilçeyi terk etti"

Geçen 7 Ocak'ta 30 kişilik grup, A.K.Ö.'nün evinin önünde toplanıp, tehditler yağdırdı. Grup adına konuşan Seyit Ali Çeşme, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz arasında terör propagandasını yaptığını gördüğümüz iki şahsın ilçemizden derhal gönderilmesini istiyoruz" dedi. A.K.Ö., yaşadığı baskının ardından 10 Ocak Pazar günü eşyalarını toparlayıp, ilçeyi terk edip, Ankara'daki ailesinin yanına gitti. Yine Eğitim- Sen üyesi kadın öğretmen Ç.S.E. de can güvenliği olmadığı için derslere girmemeye başladı.

"Dursunbey'de halk kışkırtılmış ve bir linç kampanyası başlatılmıştır"

Eğitim-Sen Balıkesir Şube Sekreteri Abdurrahman Bulut, bugün düzenlediği basın toplantısıyla üyeleri A.K.Ö.'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi. Bulut, "Dursunbey'de müdür olarak çalışan üyemiz sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden bir sosyal medya sitesinde hedef gösterilmiştir. Dursunbey'de halk kışkırtılmış ve bir linç kampanyası başlatılmıştır. Evinin önünde toplanan grup, ilçeyi terk etmesini istemiştir. Sendikamız yetkililerle görüşmüştür. Ancak, can güvenliğinin sağlanamayacağı söylenmiştir. Sosyal medya aracılığıyla yürütülen bu nefret söyleminin anında linç girişimine dönüşmesi, ilçe emniyet yetkilileri ve kaymakamlığın görevini yapmak yerine 'can güvenliğinin olmadığı' gerekçesiyle üyelerimizin ilçeyi terk etmeye yönlendirmesi Türkiye'nin geldiği durumu gözler önüne sermektedir" dedi.

Dursunbey'de yine Eğitim- Sen üyesi kadın öğretmen Ç.S.E.'nin de ilçeyi terk etmesinin istendiğini belirten Bulut, "Görüyoruz ki yöneticiler sessiz kaldıkça saldırılar artmaktadır. Biz üyelerimize yönelik linç saldırılarına sessiz kalmayacağız. Üyelerimizin hakkını sonuna dek savunacağız. Bu ülkede hiç kimse zorbalıkla bir başkasını susturamayacaktır" diye konuştu.

Özgüler'i hedef gösteren sosyal paylaşım sitesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Bulut, "Üyelerimizi hedef gösteren sosyal paylaşım hesabı incelendiğinde, CHP yöneticilerinden HDP yöneticilerine, ünlü simalardan baro başkanlarına kadar çok sayıda kişi hakkında nefret içerikli haberlerin karalama kampanyalarının yapıldığı görülmektedir. Sendika genel merkezimiz bu hesabın kapatılması için gerekli girişimlere başladı" dedi.

"Arkadaşımızın ilçeden ayrılması yalnız bırakıldığını göstermektedir"

Okul müdürünün HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğu'nun "Kadın gibi ağlayacağıma, erkek gibi yaşarım" sözlerini eleştiren videosunu üzerine 'Kadınlarımız, analarımız, bacılarımız...Tüm erkekler adına sizlerden özür diliyorum' yazarak paylaştığını belirten Bulut, "Eğer bu paylaşım ve sözlerle insanlar terör propagandası yapıyor ve bölücü oluyorsa biraz daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşımızın paylaşımı 29 Ekim'de oluyor. Bunun biriktirilerek piyasaya çıkarıldığını ve linç operasyonu paylaşıldığını düşünüyoruz. Arkadaşımızın ilçeden ayrılması da onun suçlu olduğunu değil yalnız bırakıldığını göstermektedir" dedi.

52 yaşındaki A.K.Ö.'nün Manyas'ta okul müdürüyken Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Kadınlık bizde kalsın' isimli oyunu sahnelettiği için Dursunbey'e sürgün edildiği, açtığı davayı kazanmasına rağmen ilçedeki çalışma ortamından çok memnun olduğu için kaldığı ve 3 yıldır görev yaptığı öğrenildi.