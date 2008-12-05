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Ekonomi

'Türkiye'den başvuru yok'

IMF'nin Dış İlişkiler Direktörü Atkinson, Türkiye'nin bir stand-by programı için henüz resmi başvurusunun olmadığını söyledi.

05 Aralık 2008 02:00

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Dış İlişkiler Direktörü Caroline Atkinson, Türkiye'nin bir stand-by programı için henüz herhangi bir resmi başvurusunun olmadığını, ancak görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Atkinson, yeni başladığı görevinde Washington'da düzenlediği ilk brifingde, Türkiye ile IMF arasındaki görüşmelerin mevcut statüsünün sorulması üzerine, "duruma ilişkin Türk makamlarıyla IMF arasında görüşmeler devam ediyor. Türkiye, IMF ile resmen bir program talebinde bulunmadı. Görüşmeler sürüyor" dedi.

IMF'nin baş sözcüsü konumundaki Atkinson, görüşmelerin ne kadar ilerlediğinin sorulması üzerine ise bu konuda yorumda bulunmayacağını ve görüşmelerin normal şekilde devam ettiğini kaydetti.

Atkinson, bunun sonunda Türkiye'den bir program için talep gelebileceğini veya gelmeyebileceğini belirtti.

Atkinson, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'in, IMF'nin KDV'de artış istediğini söylediği yönünde basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine de, bir programın ortaya çıkması durumunda masada bazı konuların olması gerekebileceğini, bu çerçevede bazı vergi oranlarında değişiklik meselelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Sözcü, konunun ayrıntılarına girmeyeceğini dile getirdi.

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