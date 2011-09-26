Türkiye'den Azerbaycan’a İsrail uyarısı

T24 - İsrail’de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesi, Türkiye’nin Azerbaycan yönetiminden İsrail’le yakın ilişkilerini gözden geçirmesini istediğini öne sürdü.



Yediot Ahronot’un iddiasına göre, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, İsrail’le çok yakın ekonomik ve askeri ilişkileri bulunan Azerbaycan’a, İsrail’le mücadelesinde Ankara’nın yanında yer alarak bu ülkeyle ilişkilerini gözden geçirmesini istedi.



Habere göre Hulusi Kılıç ayrıca İsrail’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında meydana gelebilecek “muhtemel sorunlarıö göz önünde bulundurmasını isteyirek Tel Aviv’i dolaylı şekilde tehdit etti.



İsrail, petrol ihtiyacının yarısına yakın bir bölümünü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından gelen Azeri ve Kazak petrolünden karşılıyor.



Yediot Ahronot’a göre, Türkiye’nin girişimleri üzerine bir açıklama yapan İsrail’in Azerbaycan Büyükelçisi Michael Lavon Lotem de, üçüncü ülke çıkarlarının Tel Aviv-Bakü ilişkilerini etkilememesi gerektiğini söyledi.



Azerbaycan ile İsrail arasında 2 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi bulunuyor. Bu rakam Türkiye-Azerbaycan dış ticaret hacminin iki katı.



Bakü-Tel Aviv ayrıca geniş çaplı bir askeri işbirliği içinde. İsrail Azerbaycan’a ileri teknolojili silah satışı yapıyor ve ayrıca Azeri ordusunu eğitiyor.



Ayrıca İsrail’in Elbit şirketi, Azerbaycan’da ortak Heron casus uçağı üretimine hazırlanıyor.







