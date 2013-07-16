Türkiye'den Avrupa Kupalarına hangi takımlar gidecek?

UEFA Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş klübüne verdiği, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasını onaması ve Fenerbahçe kulübünün 2+1 yıl olan cezasını da 2 yıla çevirmesinin ardından gözler, geçtiğimiz sezonun puan tablosuna çevirildi.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, 2012-2013 sezonu puan tablosuna göre ligi 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe yerine ligi 4. sırada bitiren Bursaspor bu hakkı kazanmış olacak.



Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ın yerine ise bu kupaya Kayserispor ve Kasımpaşa katılacak.

Spor Toto Süper Lig 2012-2013 Sezonu puan durumu

1-Galatasaray

2-Fenerbahçe

3-Beşiktaş

4-Bursaspor

5-Kayserispor

6-Kasımpaşa

Not: Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılıyor.