Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurularında artış

Rheinische Post gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk vatandaşlarının Almanya'ya sığınma başvuruları arttı. Haberde, geçen yılın ağustos ayından ocak ayının sonuna kadarki dönemde 3 bin 100 Türk vatandaşının Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu bildirildi. Buna göre, sığınma başvurusunda bulunanların sayısında 1.900 kişinin sığınma başvurusu yaptığı bir önceki 6 aylık periyoda göre yüzde 60 artış meydana geldi. Gazete haberini Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesine verilen yanıta dayandırdı.

Ayrıca aralık ve ocak aylarında ise 600'er kişinin sığınma başvurusunda bulunduğu bildirildi. "Easy" adlı sığınma başvurularının kaydedildiği sisteme yapılan kayıtlara göre, aralık ayında 589 Türk vatandaşı, ocak ayında ise 573 Türk vatandaşı Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundu.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, "Türkiye'den sığınma başvurularındaki artış konusunda federal hükümetin sorumluluğu bulunuyor" dedi. Dağdelen, federal hükümetin yakın 'siyasi ve ekonomik işbirliğiyle' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini öne sürdü.

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Afp/dpa/DW, BÖ/EC