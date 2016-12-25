Türkiye'den Almanya'ya 5166 iltica başvurusu

Alman hükümetinin Funke medya grubu gazetelerinin sorusu üzerine verdiği yanıta göre, ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya 5 bin 166 iltica başvurusu geldi. Başvuruda bulunanların yüzde 80'ini Kürtlerin oluşturduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'den yapılan iltica başvurularında büyük artış yaşanıyor. Kasım ayında 702 Türk pasaportu sahibinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ocak ayında bu sayı 109'du.

Alman hükümeti artan iltica başvuruları ve darbe girişimi arasında doğrudan bir bağlantı kurmaktan kaçındı. Funke medya grubuna yapılan açıklamada "Alman hükümeti rakamlardaki artışın olası nedenlerine ilişkin spekülasyonlara itibar etmiyor” denildi.

Güvenli ülke tartışması

Sol Parti ise açıklamasında iltica başvurularındaki artışa Alman hükümetinin Türkiye politikasını eleştirerek tepki gösterdi. Alman hükümetini Türkiye'deki mültecilerin durumunu olduğundan daha iyi göstermekle suçladı.

Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, "Türkiye'den iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2014'ten bu yana neredeyse beş katına çıktı. Türkiye, mültecilerin güvenli bir şekilde kalabilecekleri bir yer ya da güvenli bir menşe ülkeden başka her şeydir” şeklinde konuştu.

Ayrıca "Ankara Kürt halkına karşı acımasız bir savaş yürütüyor” diyen Jelpke, "Erdoğan rejimine silah ihracatının durdurulmasını ve AB-Türkiye mülteci anlaşmasının feshedilmesini” istedi.

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