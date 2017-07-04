Türkiye'den Almanya'daki pankartla ilgili kınama ve nota

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "diktatör" olarak gösterildiği eyleme tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Siyah şık bir arabanın önünde açılan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in de resimlerinin yanında "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankarta atıfta bulunulan açıklamada "Söz konusu pankartta yazılı ifadede, resimde yeralan liderlerin hayatına kastedilmesi yönünde doğrudan şiddet çağrısı yapılmaktadır" denildi.

Açıklamada 3 Temmuz Pazartesi günü Berlin'de Başbakanlık binası önünde yapılan eyleme ilişkin "Daha vahim olan, Alman polisinin de gösterinin yapıldığı alanda bulunup, bu duruma müdahale etmemesidir" denildi.

"Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir" denilen açıklamada eylemin kabul edilecek bir yönünün bulunmadığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından "şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında" Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri alması talep edildi.

Türkiye'den Almanya'ya nota

Dışişleri'nden gelen açıklamanın öncesinde ise Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği konu ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı'na acil kodlu bir nota iletmişti. Konuyla ilgili açıklama Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu tarafından yapılan açıklamada "Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda T.C. Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı gödererek bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir" denilmişti.

Eylem, Siyasi Güzellik Merkezi (Zentrum für Politische Schönheit - ZPS) adlı kuruluşa bağlı olarak çalışan aktivistlerden Philipp Ruch tarafından yapılmıştı. Siyasi Güzellik Merkezi (ZPS) daha önce de bu tür provakatif eylemler düzenlemekle tanınıyor. Merkez, bir süre önce de Berlin'de bir kafese konulan kaplana verilecek yemin sığınmacı olacağını açıklamış ve bu eylem nedeniyle tepkilere yol açmıştı.

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DW, BD/HT