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Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE'de yaşayan 9 bin 500 Suriyelinin, hacca gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi

05 Temmuz 2018 19:50

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE\'de yaşayan 9 bin 500 Suriyelinin, hacca gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.
Merkezi Gaziantep\'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl Türkiye\'den 9 bin 500, Suriye\'den ise 4 bin kişin hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan\'a gideceğini söyledi. Derviş, hacı adaylarının işlemlerinin sürdüğünü belirterek, Suriye\'den ve Türkiye\'den gidecek olanların 3 Ağustos\'tan itibaren Hatay, Gaziantep ve İstanbul havalimanlarından uçakla seyahat edeceklerini kaydetti.

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