Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE\'de yaşayan 9 bin 500 Suriyelinin, hacca gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Merkezi Gaziantep\'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl Türkiye\'den 9 bin 500, Suriye\'den ise 4 bin kişin hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan\'a gideceğini söyledi. Derviş, hacı adaylarının işlemlerinin sürdüğünü belirterek, Suriye\'den ve Türkiye\'den gidecek olanların 3 Ağustos\'tan itibaren Hatay, Gaziantep ve İstanbul havalimanlarından uçakla seyahat edeceklerini kaydetti.



FOTOĞRAFLI