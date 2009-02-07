Türkiye'den 24 Nisan soykırım atağı

Soykırım iddiasına yeni taslak

Pelosi daveti kabul etti

Heyet üstüne heyet

TBMM Başkanı Köksal Toptan, değişik ülkelerin meclislerinde 24 Nisan’dan önce gündeme gelmesi beklenen Ermeni Soykırımı tasarılarıyla ilgili olarak atağa geçtiklerini söyledi.Toptan, sözde Ermeni Soykırım iddialarına karşı, özellikle Ermeni Diyasporası’nın etkili olduğu batı ülkelerinin parlamentoları ile TBMM’nin ve parlamenterlerin diyalog, iletişim içinde olmalarını önemsediklerini belirtti.Toptan, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi davet ettik. O da davetimizi kabul etti. Ziyaret tarihi henüz kesinleşmedi" dedi. Toptan, Ermenilerin, her 24 Nisan öncesinde soykırımı tasarılarını diyasporanın etkili olduğu ülke parlamentolarında gündeme getirmeye çalıştığını belirterek, şunları ifade etti:"Bu nedenle, 24 Nisan’ı beklemeden, biz de hazırlık ve çalışmalar yapıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızdan bir grup Amerika’ya gitti. Daha sonra ikinci grubu da gönderdik. Bir heyet daha göndereceğiz. Arkadaşlarımız yaptıkları ziyaret boyunca, Türkiye’nin haklı tezlerini muhataplarına anlatacaklar, orada ne olup bitiyor, ne konuşuluyor bize de aktaracaklar. Biz de ona göre adımlarımızı atacağız. Bu heyetler belli periyotlarla ziyaretlerini sürdürecekler." AKP’li Cüneyt Yüksel, Suat Kınıklıoğlu ve MHP İstanbul Milletvekili Mithat Melen, halen ABD’de temaslarını sürdürüyor. Aralarında CHP’li Şükrü Elekdağ’ın da bulunduğu bir grup milletvekili ise Brüksel’de çeşitli temaslar yapıyor.