Türkiye'den 18 üniversite 'dünyanın en iyileri' listesinde

Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2016-2017 Dünya Üniversite Sıralaması’nı açıkladı. Geçen yıl 601-800 bandına kadar üniversitelerin sıralandığı listede bu yıl 79 farklı ülkeden 980 üniversite yer aldı. 2016-2017 Dünya Üniversite Sıralaması’na Türkiye’den 18 üniversite girebilmeyi başardı.

Milliyet'te yer alan habere göre, listede Koç, Sabancı, bilkent, Atılım, Boğaziçi olmak üzere beş üniversite ilk 500’de yer aldı. Atılım, Doğu Akdeniz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Ankara, Gazi, Marmara üniversiteleri ile İzmirYüksek Teknoloji Enstitüsü ise bu yıl listeye ilk kez girdi. Üniversiteleri öğretim, araştırma, bilgi transferi, uluslararası görünüm gibi kriterlere göre sıralayan THE’nin hazırladığı listede OxfordÜniversitesi birinci sırada yer aldı. Oxford’u California Institute of Technology, Stanford, Cambridge, MIT, Harvard, Princeton üniversiteleri takip etti.

Listede bulunan 18 Türk üniversitesi şunlar:

l Koç Üniversitesi l Sabancı Üniversitesi l Bilkent Üniversitesi l Atılım Üniversitesi l Boğaziçi Üniversitesi l İstanbul Teknik Üniversitesi l Doğu Akdeniz Üniversitesi l Hacettepe Üniversitesi lİstanbul Üniversitesi l İzmir Yüksek Tek. Üniversitesi l Orta Doğu Teknik Üniversitesi l TOBB ETÜ l Anadolu Üniversitesi l Ankara Üniversitesi l Erciyes Üniversitesi l Gazi Üniversitesi l Marmara Üniversitesi l Yıldız Teknik Üniversitesi