-TÜRKİYE'DEN 18 OTEL EN İYİ 100 OTEL ARASINDA ANTALYA (A.A) - 20.05.2011 - Dünyanın en büyük tur operatörü TUI'nin ''2011 TUI Holly'' yarışmasında dünyada belirlediği en iyi 100 otel arasına 18 Türk oteli girmeyi başardı. TUI markası ile 2010 yılında seyahat eden 35 milyon turistin 10 binden fazla otel için ''Misafir memnuniyeti'' esasına dayalı anket çalışmaları sonucunda, dünyanın en iyi 100 oteli belirlendi. Türkiye'den 18 otel ''En iyi 100 otel'' arasına girmeyi başardı. Geçen yıl Türkiye'den en iyi 100 otel arasına 20 otel girmişti. TUI Türkiye Ürün ve Kontratlar Müdürü Melih Yetiş, dünyanın en iyi 100 oteli arasına Türkiye'den giren otel sayısının geçen yıldan az olduğunu ama bunun için Türk otellerinin başarısının küçümsenmemesi gerektiğini, 18 otelin ilk 100 otel arasına girmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye'den ''TUI Holly'' ödülünü almaya hak kazanan oteller şunlar: Sensimar Side – Side Antalya Amara Beach Resort - Side Antalya Barut Hotel Lara Resort Spa & Suites - Lara Antalya Gloria Verde Resort – Belek Antalya Gloria Serenity Resort - Belek Antalya Renaissance Antalya Beach Resort & Spa – Kemer Antalya Hotel Delphin Deluxe Resort - Alanya Antalya Hotel Delphin Palace - Lara Antalya Hotel Marbella - Marmaris Mugla Hotel Alibey Resort Side - Side Antalya Hotel Concorde Deluxe Resort - Lara Antalya Hotel Papillon Zeugma - Belek Antalya Hotel Yetkin - Alanya Antalya Iberotel Palm Garden – Manavgat Side Antalya MAGIC LIFE Kemer Imperial -Kemer Antalya Hillside Beach Club - Fethiye Mugla Kirman Hotels Arycanda Deluxe - Alanya Antalya Kirman Hotels Leodikya Resort – Alanya Antalya