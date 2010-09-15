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TÜRKİYE'DEN 175 MİLYON 617 BİN TL ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 21:20

-TÜRKİYE'DEN 175 MİLYON 617 BİN TL ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Pakistan'a yardım için açılan banka hesaplarında 175 milyon 617 bin TL toplandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünce yürütülen üç kampanyada, bugün saat 17.15 itibarıyla toplanan para miktarlarına yer verildi.      Buna göre, Başbakanlığın kampanyasında 74 milyon 627 bin lira, Diyanet İşleri Başkanlığının kampanyasında 98 milyon 553 bin 170 lira, TRT Genel Müdürlüğünün kampanyasında 2 milyon 437 bin lira olmak üzere 175 milyon 617 bin lira toplandı.      Başbakanlık hesaplarında toplanan yardımların Ziraat Bankasında 44 milyon 935 bin 511 lira, Halk Bankasında 20 milyon 274 bin 547 lira ve Vakıflar Bankasında 9 milyon 416 bin 947 lira olduğu belirtildi.

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