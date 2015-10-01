Türkiye'den 11 üniversite en iyi 800 arasında yer aldı

İngiliz üniversite değerlendirme kuruluşu Times Higher Education, dünyanın en iyi 800 üniversitesini açıkladı. Listede Türk üniversitelerinden, 4 yeni katılımla 11 üniversite yer aldı. Sıralamaya Ankara, Erciyes, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri girdi.

Dünyanın en prestijli üniversite değerlendirme kurumlarından biri olarak bilinen İngiliz Times Higher Education (THE), bu yıl ilk kez dünyanın en iyi 800 üniversitesini açıkladı. Yeni listede 11 Türk üniversitesi yer alırken, sıralamaya Ankara, Erciyes, hacettepe ve İstanbul üniversitelerinin de girmesi dikkati çekti.

Times Higher Education, 2004-2010 arasında dünyanın en iyi 200; 2011’den itibaren de en iyi 400 üniversiteyi açıklıyordu. Bu yıl ise bir ilke imza atarak, “En iyi 800”ü açıkladı. 70 farklı ülkeden 800 üniversitenin yer aldığı listede Endonezya, Bangladeş, Kenya, Gana gibi çok sayıda ülke de ilk kez yer almış oldu.

Türklerin galibi ‘Koç’

Bu kapsamda Türkiye’den de listeye her yıl girmesine alışık olunan ODTÜ, bilkent, Koç, Sabancı gibi üniversitelerin yanı sıra bu yıl Ankara, Erciyes, Hacettepe, İstanbul üniversitelerinin de sıralamada yer alması dikkati çekti. Bu yılki başarı sıralamasında Koç Üniversitesi 251-300 bandında; Bilkent ve Sabancı üniversiteleri 351-400 bandında, Boğaziçi, ODTÜ ve İstanbul Teknik üniversiteleri 501-600 bandında, Ankara, Erciyes, Hacettepe, İstanbul ve Yıldız üniversiteleri de 601-800 bandında yer aldı.