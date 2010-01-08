Türkiye’deki yoksulları unutmuş

T24 - Deniz Feneri ve Yardımlaşma Derneği ile ilgili raporda, derneğin, topladığı 50 milyon TL’lik yardımın 18 milyon TL’sini yurtdışındaki kişi ve kuruluşlara gönderdiğine dikkat çekiliyor



Milliyetin haberine göre, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği’nin Türkiye bağlantılarına ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Deniz Feneri ve Yardımlaşma Derneği’nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği, bir rapor hazırlayarak savcılığa gönderdi. Raporda, kurban kesimi ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında, hakkında tutuklama kararı çıkarılan ancak yakalanamayan?Mehmet?Cengiz’in başkanı olduğu derneğin topladığı 50 milyon TL’lik yardımın 18 milyon TL’sini yurtdışındaki kişi ve kuruluşlara gönderdiğine dikkat çekildi.



Dış ülkelerdeki tüzel kişilere aktarılan 17.681.787 TL’nin hangi konuda ve ne şekilde kullanıldığına ilişkin bir denetim yapılmasına imkân bulunmadığı vurgulanan raporda, şu suçlamalar yer aldı:



- Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısını amaçlarına uygun kullanması gereklidir. 17.05.2007-31.12.2007 arasındaki dönemde 42.613.123 TL gelir elde eden dernek aynı dönemde 47.655.531 TL, 01.01.2008-22.09.2008 arasında 10.940.043 TL gelir elde eden dernek aynı dönemde 28.568.014 TL amaç ve hizmete ilişkin giderde bulunmuştur.



2 milyon TL karar defterinde yok



- Derneğin satın alma işlemleriyle ilgili karar defterleri incelenmiştir. 08.01.2007 ve 01.01.2008 tarihli kararlarla genel müdür, yardımcısı, iletişim müdürü ve mali işler müdürüne müşterek imzayla 2007 için 6 bin TL’ye, 2008 için 10 bin TL’ye kadar bazı kalemlerde alım ve ödeme yetkisi verilmiştir. Ancak 2 milyon TL’ye kadar hizmet satın alımı yapıldığı halde, yönetim kurulunca karar defterinde herhangi bir karar alınmamıştır.



- Derneğin satın alma işlemleriyle ilgili belgeler usulüne uygun oluşturulmamıştır.



- Dernek tarafından bedeli 60 bin TL’yi aşan çok sayıda alım yapılmış olduğu halde, bu işlemlerin birçoğunda serbest rekabet koşullarına uyulmamıştır.



- Derneğe yapılan yardımların konularına göre ayrı hesaplarda izlenerek bağışçının bağış yapma amacına uygun şekilde kullanılması gerekirken, tüm bağış ve yardımlar tek bir havuzda toplanılmış olup, bu paraların bir kısmı yurtiçindeki yoksullara ayni veya nakdi olarak ulaştırılmış, diğer kısmı ise derneğin cari giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır.



- Ülkemizde yardıma muhtaç çok sayıda yurttaşımız olduğu ve yıllık ortalama yüz binlerce kişi yardım talebiyle derneğe başvurduğu halde, bunlardan az bir kısmına yardım yapılabilmektedir. İnceleme yapılan 01.01.2007-22.09.2008 arasındaki dönemde derneğe yapılan bağış ve yardımların toplam tutarının 50.114.667 TL olduğu, bunun toplam 18.105.360 TL’sinin yurtdışındaki kişi ve kuruluşlara aktarılmış olduğu anlaşılmıştır.



- Yurtdışına aktarılan paralardan 17.681.787 TL’sinin tüzel kişilere, 523.573 TL’sinin gerçek kişilere verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Dış ülkelerdeki tüzel kişilere aktarılmış paraların hangi konuda ve ne şekilde kullanıldığına ilişkin bir denetim yapılması imkânı bulunmamaktadır.





