-TÜRKİYE'DEKİ YABANCI ŞİRKET SAYISI 25 BİNİ AŞTI ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Türkiye'de kurulan yabancı şirket sayısı 25 bini aştı. En çok şirketi Almanlar kurarken, yabancılar, ülkemizde en fazla toptan ve perakende ticarete ilgi gösterdi. Hazine Müsteşarlığından derlenen verilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirket sayısı, son 5 yılda 2 kattan fazla artış gösterdi. Ülkemizde 1954-2004 yılları arasında 8 bin 192 yabancı şirket faaliyet gösterirken bu sayı 2005 yılında 10 bin 743'e, 2006 yılında 13 bin 818'e, 2007 yılında 17 bin 348'e, 2008 yılında 20 bin 685'e, geçen yıl da 23 bin 672'e yükseldi. Yabancı şirket sayısı bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise 25 bin 55'e çıktı. -YABANCILARIN TERCİHİ TİCARET OLDU- Yabancılar an fazla toptan ve perakende ticaret sektörlerine ilgi gösterdi. Bu sektördeki yabancı şirket sayısı 7 bin 491 oldu. Ticaret sektörünü, 4 bin 311 ile imalat sanayi izledi. İmalat sanayinde yabancılar, kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektöründe 483 şirket kurarken, gıda ürünleri içecek ve tütün imalatında 481, tekstil ürünleri imalatında da 452 şirket kurdu. Uluslararası şirketlerin en fazla ilgi gösterdiği bir diğer alan da 4002 şirketle gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri oldu. Yabancı şirketler bu sektörlerin dışında sırasıyla 2 bin 331 şirketle inşaat, 2 bin 172 şirketle ulaştırma haberleşme ve depolama hizmetleri, bin 294 şirketle diğer toplumsal sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 514 şirketle elektrik gaz ve su, 510 şirketle madencilik ve taş ocakçılığı, 387 şirketle tarım, avcılık ormancılık ve balıkçılık, 297 şirketle de mali aracı kuruluşlar sektörlerinde faaliyet gösterdi. Yabancı sermayeli şirketler arasında Almanlar ilk 4 bin 256 şirket ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 bin 256 şirketle İngilizler, bin 842 şirketle Hollandalılar, bin 308 şirketle İranlılar izledi. Amerikalılar bin 71 şirket kurarken, Azeriler 792, Iraklılar 719, Çinliler 392, Güney Koreliler 167 şirketle ön plana çıktılar. -İSTANBUL YABANCILARIN DA GÖZDESİ- Yabancılar arasında en çok tercih edilen il İstanbul oldu. İstanbul'da 13 bin 613 yabancı şirket kurulurken, Antalya'ya 3 bin 97, Ankara'ya bin 685, İzmir'e bin 497, Muğla'ya ise bin 368 şirket kuruldu. Bursa'ya 494, Aydın'a 432, Mersin'e 418, Kocaeli'ne 295, Adana'ya ise 184 şirket kuruldu.