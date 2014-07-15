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Yaşam

Türkiye'deki Suriyeliler anlatıyor: Gönderilmekten korkuyoruz, sıramızı bile Türklere veriyoruz

Türkiye’ye sığınan Suriyeliler kendilerini hedef alan ve artan eylemlerden endişeli

15 Temmuz 2014 12:02

Adana’da kâğıt toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışan Suriyeliler, artan ırkçı söylem ve eylemlerden dolayı korku içinde.

 

Resmi verilere göre Türkiye’de kamp dışında 1 milyon, kamplarda ise 250 bin Suriyeli yaşıyor.

Adana’nın Yurt Mahallesi’nde, eskiden dershane olarak kullanılan 2 katlı bir apartman şimdi Suriyeli ailelere tahsis edilmiş durumda. Toplam 35 kişinin yaşadığı bu binada elektrik ve sıcak su yok, ancak onlar yine de kalacak bir yerleri olduğu için memnunlar.

Meltem Yılmaz’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Suriyeli terzi Besse Henem (29), “Mümkün olduğunca Suriyeli olduğumu belli etmemeye çalışıyorum. Bakkalda, berberde bir işim olduğunda, sırada ben olsam da yerimi Türklere veriyorum. Çünkü yaşadığım yerden gönderilmekten korkuyorum” diyor.

Halep’teki evleri bombalanan bu insanlar, Adana’da yaşadıkları mahallenin sakinleri tarafından misafirperverlikle karşılanmış. Komşular ellerinden geldiğince maddi manevi yardımda bulunuyor ancak tabii ki taşıma suyla değirmen dönmüyor.

Yurt Mahallesi’ndeki binada kalan ailelerin erkekleri ve gençleri günlük 15-20 lira karşılığında kâğıt toplayıcılığı yapıyor. Oysa onların her biri ülkelerinde meslek sahibi insanlarmış: Şoför, terzi, tesisatçı…

32 yaşındaki Abdo Yadi, “Suriye’de iyi bir şofördüm, burada ise kâğıt topluyorum. Yabancı olduğumuz için çok ucuza çalışıyoruz. Hiçbirimiz hakkımızı alamıyoruz. Ailemizi geçindirmekte zorlanıyoruz. Yine de sesimizi çıkaramıyoruz, ters tepki almaktan kokuyoruz” diyor.

Hesen Hasan (31) ise ülkesinde su tesisatçısıymış, oradaki maaşının 1000 lira civarında olduğunu söylüyor. O da burada kâğıt toplayarak hayatını kazanmaya çalışsa da, şartlar düzelir düzelmez ülkesine dönmek istediğini anlatıyor. Sonra biraz düşünüp, “aslında” diyor, “şartlar böyle olmasaydı geri dönmek istemezdik”. 

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