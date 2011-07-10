-TÜRKİYEDEKİ SURİYE VATANDAŞI SAYISI 8 BİN 806 ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),bugün itibariyle Türkiye'de bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının 8 bin 806 kişi olduğunu bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, Türkiye'ye giren Suriye vatandaşlarından 342'sinin dün ve bugün kendi istekleriyle ülkelerine döndüğü, ilave olarak 23 Suriye vatandaşının Türkiye'ye kabul edildiği bildirildi. Bugüne kadar 15 bin 430 Suriye vatandaşının Türkiye'ye giriş yaptığı, bunlardan 6 bin 624'ünün ülkelerine döndüğü ve bugün itibarıyla Türkiye'de bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 8 bin 806 olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleriyle (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2, Reyhanlı ilçesinde 1 ve merkez ilçeye bağlı Apaydın köyünde 1 olmak üzere toplam 6 çadırkent kurulmuştur. 33'ü refakatçi olmak üzere 103 kişi hastanede, 8 kişi kadın sığınma evinde, 3 kişi Serinyol Huzurevi'nde bulunmaktadır.'' Açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetlerin verildiği belirtilerek, çadırkenttekilere günlük 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edildiği belirtildi.