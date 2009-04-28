Türkiye'deki siteler nasıl analiz ediliyor?

İnternet sitelerinin ziyaretçi trafikleri en büyük başarı kriteri olarak görülüyor. Peki Türkiye'de en popüler siteler hangi servisi kullanıyor?



İnternet sitelerinin “başarısı” söz konusu olduğunda; siteyi ziyaret eden kişilerin sayısı, ziyaret sıklığı, bu ziyaretçilerin sitelerde ne kadar vakit geçirdiği ve kaç sayfayı "tık"ladığı büyük önem taşıyor.



Tüm bu bilgileri, web sitesi sahiplerine sağlayan performans analiz servisleri içinde öne çıkan bir isim var: Google Analytics.



Web sitenizin gizli ajanı olarak nitelenebilecek ve tamamen ücretsiz bir servis olan Google Analytics, işletmelerin yatırım geri dönüşünün hangi oranda olduğunu belirleyebilmeleri için oldukça kullanışlı bir performans analiz servisi sağlıyor. Google Analytics, ziyaretçilerin sitenize nasıl ulaştığı ve sitenizde ne tür aksiyonlarda bulunduğunu detaylı bir şekilde inceleyerek yatırımınızı ne yönde yapacağınız konusunda önemli bilgiler sunuyor.



Google Analytics’ın Türkiye ortağı SEM tarafından yapılan araştırmaya göre en popüler 1000 Türkçe içerikli sitenin %72’inin performans analizi konusunda Google Analytics’i tercih ettiği sonucuna ulaştı.



Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'den en çok ziyaret alan 1000 site içinde 642 sitenin Google Analytics kullandığını belirten SEM Genel Müdürü Cem Özkaynak, bu sayının Türkçe içerikli 676 site içinde 499 gibi ciddi bir rakam olduğunu belirtiyor.



Kısa süre içinde en popüler Türkçe içerikli sitelerin en çok tercih ettiği performans analiz servisi haline gelen Google Analytics, 30 Nisan’da Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Google İnternet Reklamcılığı Günü kapsamında saat 15:20’de Cem Özkaynak tarafından detaylı olarak incelenecek.



SEM'den alınan bilgiye göre:

Türkiye'den en çok ziyaret alan 1000 site içinde:



* 227 sitede Urchin (Eski tip Google Analytics veya urchin.js)

* 394 sitede ga.js (yeni tip Google Analytics kodu)

* 9 sitede hem Urchin hem ga.js (Urchin yazılımı ve yeni Google Analytics kodu)

* 1 sitede Webtrends ve yeni tip Google Analytics kodu

* 1 sitede Omniture yazılımı

* 8 sitede Urchin ve yeni tip Google Analytics kodu

* 1 sitede Urchin, yeni tip Googel Analytics, ve eski tip Google Analytics (ya da eski urchin kodu) bulunuyor.

* 359 sitede ücretsiz analiz etme yazılımı kodu bulunmuyor.



En çok ziyaret alan 1000 site içinde yer alan 676 Türkçe sitede:



* 173 sitede Urchin (Eski tip Google Analytics veya urchin.js)

* 312 sitede ga.js (yeni tip Google Analytics kodu)

* 6 sitede hem Urchin hem ga.js (Urchin yazılımı ve yeni Google Analytics kodu)

* 1 sitede Webtrends ve yeni tip Google Analytics kodu

* 1 sitede Omniture yazılımı

* 7 sitede Urchin ve yeni tip Google Analytics kodu

* 176 sitede ücretsiz analiz yazılımı kodu bulunmuyor.

