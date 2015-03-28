'Türkiye'deki sistem, vesayet altında parlamenterimsi bir sistem'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sistem konusundaki eleştirilerine hak verdiğini belirterek, Türkiye'deki sistemin parlamenter sistem olmadığını savundu.

Başbakan Davutoğlu, Habertürk televizyonunun Gündem Siyaset programında soruları yanıtlıyor.

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Bülent Arınç-Melih Gökçek tartışması

"Yarın olsa yine aynı tutumu gösteririm. Bana aktarılmadan, Twitter üzerinden konuşulmamalıydı. Her ikisiyle de görüştüm. "Bir daha böyle bir tavır görmek istemiyorum" dedim."

'Vesayet altındaki parlamenterimsi sistem'

"Biz birbirine güvenen bir ekibiz. Türkiye'deki sistem parlamenter sistem değil, maalesef vesayet altında 'parlamenterimsi' görünen bir sistem. Evren-Özal, Özal-Demirel, Ecevit-Sezer ilişkisine bakınız.

Bu sistemin doğasında olan çarpıklığı aşmak için yeni bir anayasa ve yeni bir siyasal sistem demek gerekir."

'Cumhurbaşkanımız haklı, sistem, yetki çatışmasını beraberinde getiriyor'

"Savunduğum her şeyin zeminin sağlam olması benim için önem taşır. Türkiye'deki sistem ne parlamenter ne başkanlık ne de yarı başkanlıktır.

Net olarak ifade ediyorum bu sistemin değişmesi lazım. Ya pür parlamenter sistem olması lazım ya da başkanlık sistemi olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız haklıdır, bu sistem bir yetki çatışmasını beraberinde getiriyor."



'Demirtaş'ın esas niyeti başka bir proje'

"Demirtaş, esas niyetinin çözüm süreci değil, başka bir proje olduğunu ortaya koydu.Kimin başkan olacağına Demirtaş karar verecek değil, Demirtaş şu anda statükocuların yeni projesidir. Demirtaş çözüm sürecini baltalamışsa, bu ateşle oynamaktır. 8 Haziran'da milletin verdiği iradeye razı olacaklar. Cumhurbaşkanımızla bu anlamda aramızda iletişim problemi yok. Varsa bu giderilir. Sabote eden Demirtaş'tır. İzleme heyeti çok kullandığımız bir tabir olmadı. Sürecin bütününü değerlendirme ihtiyacı var."

KPSS'de usulsüzlük

"Paralel yapı Ankara'da ortaya atılmış bir tez değil, gencecik insanların geleceğini kararttı. Gereken neyse yapılacak, cezalar tereddütsüz şekilde verilecektir."