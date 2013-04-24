Türkiye'deki Patriotlar Hatay'ı korumuyor mu?

Suriye’den gelecek füze tehdidine karşı Türkiye’ye konuşlandırılan Patriotlar’ın koruma alanında Hatay’ın olmadığı öne sürüldü.

Türkiye’nin Suriye ile sınırında artan tansiyon nedeniyle NATO’dan istediği ve Şubat ayının 23’ünde Türkiye’de konuşlandırılan 6 Patriot bataryasının Türkiye’nin güneydoğusunun büyük bir bölümünü kapsamadığı gibi, Suriye’deki çatışmaların yanı başındaki Hatay’ı dahi koruyamadığı iddia edildi.

İlhan Tanır’ın Vatan gazetesindeki haberine göre, İngiliz Birleşik Kraliyet Enstitüsü (RUSI)’de araştırma görevlisi olan Shashank Joshi ve Türkiye’deki düşünce kuruluşu EDAM’da Silahsızlandırma Programı direktörü Aaron Stein’ın Vatan gazetesi için hazırladığı haritaya göre, Adana, K.Maraş ve G.Antep’e konuşlandırılan Patriot füze bataryaları sadece bu şehirleri ve etrafını koruyor.

Suriyeli göçmenlere ev sahipliği yapan ve geçmişte birçok kez Esad rejimi güçlerinin ateşi altında kalan Hatay ise, riskli konumuna rağmen Patriotların şemsiyesi altında değil ve Suriye’den gelebilecek uzun menzilli ve kimyasal başlıklı füzeye karşı savunması yok.

İncirlik koruma altında

Geçen hafta bölgeye giden Suriye uzmanı ABD’li Michael Weiss’ın Vatan Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre, 6 Patriot bataryasından 4’ünü gönderen Alman ve Hollandalılar kendi askerlerini Suriye sınırına göndermekte gönülsüz davranırken, tek amaçları İncirlik’teki NATO üssünü korumak oldu.

Weiss Hatay’ın güneyini de ziyaret ettiği gezisinde, Suriye’den gelen top atışlarının Türkiye topraklarının 15 ila 20 km içerisindeki alanları yaktığını resimlediğini ve Ankara’nın bu atışlardan bazılarını bildirmediğini sandığını ifade etti.

Patriotların koruduğu bölgeleri haritaya döken Stein ise patriotların koruma uzaklığında bulunduğu açıya göre değişiklikler yapılabileceğini ama şu anki konumu itibariyle Hatay’ı ve Türkiye’nin güneydoğusunun büyük bir bölümünü korumadığının görüldüğünü söyledi.