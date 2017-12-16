Türkiye'deki özel anaokulu sayısı; 2 bin 860

İZMİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye genelinde özel anaokulu sayısının 2 bin 860 olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevi sayısının da Türkiye genelinde 1770 olduğunu belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel\'in, İzmir\'in Çiğli ilçesinde geçen 15 Ağustos\'ta servis aracında unutulan Alperen Sakin\'in ölümü ardından servis ve anaokullarına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, anaokullarının her yıl düzenli denetlenmesinin hükme bağlandığını söyledi. Alperen Sakin\'in ölümü ardından okul servis araçlarıyla ilgili çalışma yapıldığını belirten İsmet Yılmaz, okul servis araçlarının 25 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan yönetmelik doğrultusunda denetlendiği bilgisini verdi.

İZMİR\'DE 3 YILDA 15 ANAOKULU KAPATILDI

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel\'in İzmir\'deki anaokulları ve kreşlere ilişkin sorularını da yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şunları söyledi:

\"İzmir\'de, bakanlığımıza bağlı özel anaokulu sayısı 323\'tür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İzmir\'deki özel kreş ve gündüz bakımevi sayısı ise 88\'dir. İzmir\'de son üç yılda 15 tane özel anaokulu soruşturma sonucunda kapatılmıştır. Vahim olayın yaşandığı özel anaokulu ile yürütülen soruşturmanın sonuçlanmasına kadar bahse konu anaokulunda öğretime ara verilmiştir. Bu tür faciaların tekrar yaşanmaması için denetimler daha da artırılacaktır.\"

Bakan İsmet Yılmaz, Türkiye genelinde özel anaokulu sayısının 2 bin 860, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevi sayısının da Türkiye genelinde 1770 olduğunu belirtti.

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