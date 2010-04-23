'Türkiye'deki nükleer silahlar geri çekilmeyecek'

T24 - Washington, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı NATO ülkelerinde bulunan nükleer silahların kısa vadede geri çekilmeyeceğini açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerindeki nükleer silahların ancak Rusya'dan da benzer bir adım gelmesi halinde geri çekilebileceğini duyurdu.



The Guardian'ın haberine göre, iki ülke bugüne kadar taktik nükleer silahları gündeme getirmediği gibi, Moskova bu konuya soğuk bakıyor.



Bu arada Clinton, ABD ile Rusya arasında gerilim konusu olan füze kalkanı sisteminin NATO ittifakının merkezi savunma sistemi haline getirilmesi gerektiğini söyledi



Estonya'nın Tallinn kentinde 27 NATO ülkesi temsilcilerine hitap eden ABD Dışişleri Bakanı, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara ve bunların taşıyan füzelere karşı ittifakın, füze savunma sistemini savunma stratejisinin merkezine yerleştirmesi çağrısında bulundu.



NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen de taktik nükleer silahlar konusunda Washington'a destek verdi. NATO Genel Sekreteri, Avrupa'da bulunan taktik nükleer silahların ittifakın savunmasında hayati bir rol oynadığını savunarak, diğer ülkelerdeki nükleer silahlar ortadan kaldırılmadıkça, NATO üyesi ülkelerdeki nükleer bombaların da kaldırılmaması gerektiğini söyledi.



Türkiye'de halen 90 adet taktik nükleer bomba bulunduğu sanılıyor. Kısa bir süre öncesine kadar bu bombaların İncirlik üssünde tutulduğu tahmin edilirken, son zamanlarda ortaya atılan bir iddiaya göre bombalar İstanbul'da saklanıyor.







