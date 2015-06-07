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Türkiye'deki işçiler dünyanın geri kalanından daha çok çalışıyor, daha az kazanıyor

Türkiye, OECD'nin 'İyi Yaşam Endeksi' verilerindeki başlıkların tamamında ortalamanın altında kaldı

07 Haziran 2015 02:03

Türkiye OECD tarafından yayınlanan “İyi Yaşam Endeksi” 2015 verilerine göre; sağlık, sosyal bağlantılar, eğitim ve beceriler, çalışma ve gelir, öznel refah, çevre kalitesi, iş-yaşam dengesi ve barınma başlıklarının tamamında OECD ortalamasının gerisinde kaldı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, OECD ülkelerinin yıllık hane halkı net harcanabilir ortalama geliri 25 bin 908 dolar olurken, Türkiye’de bu sayı 14 bin 95 dolar olarak hesaplandı. Türkiye gelir kategorisinde 36 ülke arasında 33’üncü sırada yer aldı.

İstihdam oranında 36 ülke arasında 35’inci olan Türkiye, çalışma başlığında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde de 35’inci olabildi. Uzun süreli işsizlik başlığında 20’inci sırada yer alan Türkiye’nin iş güvenliği sıralaması da 33’üncülük oldu.

Türkiye’de yaşayanların 5 ila 39 yaş arasında ortalama 16,4 yıl eğitim aldığı, OECD ortalamasının ise 17,7 yıl olduğu görüldü. Türkiye, 25 ile 64 yaş arasında asgari lise eğitimi alanların oranını ifade eden “eğitimsel kazanım” göstergesinde de yüzde 33,9’la sonuncu oldu. Türkiye, eğitim başlığında cinsiyet eşitsizliğinde de sonuncu sırada yer aldı.

 

Son sıraların ülkesi Türkiye

 

Sağlık göstergelerinde de tablo aşağı yukarı aynı. Yaşam beklentisi 75 yıl (kadınlarda 77, erkeklerde 72) civarında olan Türkiye, OECD ortalamasının 5 yıl gerisinde kalarak 33’üncü oldu. Türkiye’den araştırmaya katılan insanların yüzde 67,79’u sağlığının iyi olduğunu söylediği için, Türkiye bu başlıkta 36 ülke arasında 20’inci sırada yer aldı.

Türkiye araştırmaya katılan ülkeler arasında çalışma sürelerinin en uzun olduğu ülkelerden bir tanesi. Çalışanların yüzde 13’ünün haftada ortalama 50 saatin üzerinde çalıştığı Türkiye’de bir işçinin yıllık ortalama çalışma süresi 1855 saat olarak hesaplandı.

Türkiye “yaşamdan tatmin olma” kategorisinde de sonlarda yer aldı. Araştırmaya katılanların yaşamdan tatmin olma düzeylerini 0 ile 10 arasındaki bir ölçeğe göre değerlendirdikleri araştırmada Türkiye’nin ortalaması 5,6 oldu. Buna göre Türkiye 36 ülke arasında 33’üncü sırada yer aldı.

Çevresel göstergeler açısından da Türkiye’nin durumu iç açıcı değil. Türkiye ortalama 35,1 mikrogram hava kirliliğiyle 36 ülke arasında 35’inci olurken, su kalitesi açısından da yine 35’inci sırada yer aldı.

 

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