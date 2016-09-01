Türkiye'deki İngiliz turist sayısı yüzde 34 düştü

Türkiye'yi ziyaret eden İngilizlerin sayısı geçen yıla kıyasla %34 oranında düştü.

Temmuz ayında İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 278.000 oldu. İngiltere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre geçen yıl aynı zaman diliminde ise bu sayı yaklaşık 422.000'di.

Tur rehberi Burak Ekici, "Türkiye'de daha önce böyle bir kriz olmadı. Bu aralar çok grubum yok, hatta hiç yok. Bugüne kadar yaşanan en kötü sezon" dedi.

Burak, memleketi Kapadokya, Göreme'de rehberli turlar düzenliyor.

Peri bacalarıyla meşhur Kapadokya'da, bir film setini andırıyor.

Normalde yılın bu vaktinde, kafelerde ya da balonlarla peri bacalarının semalarında dolaşan yüzlerce turist görürsünüz. Ama Burak, genelde her gün en az 10 defa düzenlenen turların günde yaklaşık 1'e düştüğünü söylüyor.

Burak, "Turistler, kötü propaganda ve terör saldırıları yüzünden Türkiye'ye gelmekten kaygı duyduklarını söylediler" diyor.

Türkiye'de düzenlenen intihar saldırıları, geçen ay yaşanan darbe girişimi ülkede gerilimi de tırmandırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ülkenin büyük bir bölümüne seyahatin güvenli olduğunu ifade ediyor ancak veriler Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısında düşüş olduğuna işaret ediyor.

İngiltere'den Türkiye'ye uçak rezervasyonları 2015 Ağustos-2016 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15 düştü.

Toplamda 2016 Temmuz'unda Türkiye'deki İngiliz turist sayısı 2015 Temmuz'una kıyasla 2 milyon daha az.

Bu büyük bir rakam zira Türkiye'de halkın %8'i Burak gibi turizmle uğraşıyor.

Burak, "Şimdilik hiç para kazanmıyor. Daha önce yaptığımız harcamaları yapmamaya çalışıyoruz, birikimlerimizi kullanıyoruz. Zor bir durum, böyle yaşamaya alışık değiliz" diyor.

Burak, turizmin yeniden canlanacağı kanısında zira bazı olumlu işaretler gelmeye başladı.

Rusya, Türkiye'ye charter uçuş yasağını kaldırdı. Yasaklar nedeniyle Türkiye'deki Rus turist sayısı %90'tan fazla düşmüştü.

Ama Burak yine de kaygılı.

Tanıdığı bazı tur operatörleri başka bir yerde çalışmak için Kapadokya'yı terk etmiş.

"Umarım Eylül'de işler yoluna girer" diyor Burak ve planlarını anlatıyor:

"Yoksa yapacak başka bir şey bulmalıyım, hatta belki İstanbul'da. Eğer hiçbir şey yapmayacaksam artık burada duramam."