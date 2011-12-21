Türkiye'deki Fransız liseleri Fransız vekillere mektup yolladı

T24 - Türkiye'deki Fransız liselerinin müdürleri, Fransız milletvekillerine, yarın parlamentoda oylanacak olan 'soykırımı inkar yasası' teklifini kabul etmemeleri için mektup yolladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Fransa'da yayımlanan Liberation gazetesine yazdığı makalede, söz konusu yasa teklifinin ifade özgürlüğünü cezalandıracağını belirtti.





Türkiye'deki Fransız liselerinin müdürleri, Fransa meclisindeki yasa teklifinin engellenmesi için Fransız milletvekilleri ve senatörlere mektup yazdı.



İstanbul'daki Saint Michel, Notre Dame de Sion, Saint Pulcherie, Saint Joseph, Saint Benoit ve İzmir'deki Saint Joseph liselerinin müdürleri tarafından kaleme alınan ve Le Figaro gazetesinde yayımlanan mektupta, “yasa teklifinin kabul edilmesinin sadece siyasi ve ekonomik ilişkilerde değil, kültürel ilişkilerde de tamiri imkansız zararlara yol açacağı” uyarısı yapıldı.



Türkiye'deki Fransız liselerinin kuruluş tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce olduğu hatırlatın mektupta, Türkiye'de her yıl 6 bine yakın öğrencinin Fransızca eğitim veren okullarda eğitim gördüğü anımsatıldı.



Mektupta, “Bizim Türkiye'deki idari ve siyasi muhataplarımız bize, Voltaire'in ülkesi, aydınlanma çağının öncüsü olan, ifade ve düşünce özgürlüğünün en büyük savunucusu Fransa'nın nasıl bu tür bir yasa hazırladığını soruyorlar” ifadesi kullanıldı.



Yine mektupta, “Bizim ılımlı Türk dostlarımız bize, tarihi siyasetçiler mi yorumlamalı” diye soruyor denilen mektupta, Fransız tarihçilerin ve Fransa meclisindeki araştırma komisyonunun da bu tür tekliflere karşı olduğu hatırlatıldı. Mektubun sonunda, “Sayın milletvekilleri ve senatörler, bu yasa teklifini kabul etmemenizi rica ediyoruz” çağrısı yapıldı.

Bir mektup da Galatasaray Lisesi'nden



Fransızca eğitim veren Türk okulu Galatasay Lisesi de benzer bir açıklama yayımlayarak, tepkisini Fransa basınına ve parlamento yetkililerine aktardı.



Lise'nin Mezunlar Derneği, başta Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy olmak üzere, Başbakan François Fillon, Ulusal Meclis Başkanı Bernard Accoyer, Fransa Senato Başkanı Jean-Pierre Bel, Fransa Dışişleri, Avrupa İşleri Bakanı Alain Juppé ve önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak olan Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları François Hollande ve Dominique de Villepin’e birer mektup göndererek, tepkilerini iletti.



Dernek, konu hakkındaki düşüncelerini ayrıca Le Monde, Le Figaro, Liberation, L’Express, Le Nouvel Observateur gibi Fransa’nın önde gelen bir çok basın kuruluşuyla da paylaştı.

Davutoğlu: Yasa teklifi ifade özgürlüğünü cezalandıracak



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Liberation gazetesi için kaleme aldığı makalede, Fransız meclisindeki "anlamsız" yasa teklifinin, "ifade özgürlüğünü cezalandırdığını" belirtti.



Davutoğlu, Liberation gazetesinin "kürsüsünde" yayımlanan makalesinde, bu kanun teklifinin aslında başından beri anlamsız olduğunu belirterek, "Kendi toplumuna kanunlar ve dogmalar yoluyla neyi söylememesi gerektiğini dikte eden bir devlet, aynı zamanda neyi söylemesi gerektiğini dikte eder. İşte asıl tehlike budur" ifadesini kullandı.



Davutoğlu makalesinde şunları kaydetti:



"Eğer Fransız meclisi yarın bu kanun teklifini kabul ederse, tek yanlı bir anlatımla mahkum ederek ve ifade özgürlüğünü cezalandırarak, tarihi susturmaya yönelik bir karar almış olacaktır."



