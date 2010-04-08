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Yaşam

Türkiye'deki en büyük tehdit Win32/Agent

Win32/Agent, Türkiye’de tehdit sıralamasında birinciliğe yükseldi.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Bilgisayarlardaki kişisel bilgileri çalan Win32/Agent, Türkiye’deki en büyük tehdite dönüştü. Güvenlik yazılımı alanında faaliyet gösteren ESET’in, mart ayı Türkiye Tehdit Raporu’na göre, Win32/Agent (ajan) adlı zararlı yazılım, tüm tehditler arasında sıyrıldı ve 1 numaraya yükselerek, Türkiye;de bilgisayarlar için en büyük tehlike haline geldi.


PC veri hırsızı kategorisinde değerlendirilen Win32/Agent, kişisel bilgileri çalıyor. Bu zararlı yazılım, online oyunlardan bulaşan ve Türkiye;de aylardır en yüksek tehdit olan “Win32/PSW.OnLineGames” adlı virüsü geride bıraktı. Win32/Agent, internet üzerinden kullanıcının haberi olmadan bulaşıyor.


ESET bu zararlı yazılımı, PC veri hırsızı kategorisinde değerlendiriyor.


Raporda, “Win32/Agent etiketi birçok taşıyıcıdan yararlanarak yayılan geniş bir yelpazedeki zararlıları tanımlıyor. Bu grubun üyeleri belli başlı davranış biçimleri ve önemli kullanıcı bilgilerini uzaktaki saldırgana yönlendirebilmeleri ile ayırt edilebiliyorlar.”

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