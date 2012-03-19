Türkiye'deki CEO'lar en çok hangi sosyal ağı kullanıyor?

T24 - HUGENT, Türkiye’deki CEO’ların sosyal medya kullanımını araştırdı. Türkiye’de faaliyet gösteren ve 100 ünlü markanın CEO’su ile yapılan araştırmaya göre CEO’ların %90’ı sosyal medyayla iç içeyken %10’u kullanmamayı tercih ediyor. Facebook’un popülerliğine fark atan Linkedin, CEO’ların % 83’lük oranla en fazla tercih ettiği sosyal medya sitesi olarak dikkat çekiyor.

Sektörel uzmanlık yaklaşımı ile fark yaratan insan kaynakları firması HUGENT, CEO’lar üzerinde yaptığı araştırmalar ile sıra dışı veriler ortaya koydu. Türkiye’deki CEO’ların sosyal medya kullanımını mercek altına alan Hugent’ın bu araştırmasına 100 ünlü markanın CEO’su katıldı.

Yapılan bu anket çalışmasında CEO’lara, sosyal medya kullanım sıklıkları ve hangi sosyal medya sitelerinde üyeliklerinin olduğu soruldu. Buna göre, CEO’ların sosyal medyayı %76 oranında yoğun ve orta düzeyde kullandıkları, %14 oranında vakit buldukça kullandıkları, %10 oranında ise hiç kullanmadıkları ortaya çıktı. İş dünyasında popülerliğinin azaldığı görülen Facebook’un CEO üyelik oranı %77’de kalırken, Linkedin kullanımının %83’lük oranla fark attığı belirlendi. Twitter’da üyeliği bulunan CEO oranı ise %48’de kaldı.



Türkiye’de şirketlerin yarısı sosyal medyada



İK sektörünün güçlü oyuncusu Hugent’ın bu araştırmasında CEO’lara, bulundukları şirketin kurumsal Facebook, Twitter ve Linkedin hesaplarının olup olmadığı da soruldu. Kişisel sosyal medya kullanımının daha fazla olduğu ortaya çıkan bu araştırmada şirketlerin kurumsal sosyal medya kullanımının ise yarı yarıya olduğu anlaşıldı.

Araştırmaya göre, şirketlerin %52’sinin kurumsal Facebook hesabı bulunurken %48’inin ihtiyaç duymadığı belirlendi. Şirketlerin, %51 oranında Linkedin hesabı ve %40 oranında ise Twitter hesabı yönettiği görüldü. Linkedin üyeliğine ihtiyaç duymayan şirket oranı %49’da kalırken, kurumsal Twitter üyeliği olmayan şirket oranı ise %60 olarak belirlendi.



Araştırmanın yüzdeleri:



Sosyal Medya Kullanım Sıklığı:

%45 yoğun olarak kullanıyor.

%31 orta düzeyde kullanıyor.

%14 vakit buldukça kullanıyor.

%10 kullanmıyor.

Kişisel Facebook Kullanımı:

%77 hesabı var.

%23 hesabı yok.

Kişisel Twitter Kullanımı:

%48 hesabı var.

%52 hesabı yok.



Kişisel Linkedin Kullanımı:

%83 hesabı var.

%17 hesabı yok.

Şirket Kurumsal Facebook Kullanımı:

%52 hesabı var.

%48 hesabı yok

Şirket Kurumsal Twitter Kullanımı:

%40 hesabı var.

%60 hesabı yok.

Şirket Kurumsal Linkedin Kullanımı:

%51 hesabı var.

%49 hesabı yok.



