Türkiye'deki çatışma ortamı kültür turizmini vurdu

Seçim sonrası Suruç katliamıyla başlayan ve artarak devam eden çatışma ortamı kültür turizmini de olumsuz etkiliyor. Almanya başta olmak üzere birçok pazarda, Türkiye'deki kültür turlarına yönelik rezervasyon iptalleri başladı.

Hürriyet’ten Mehmet Çınar’ın haberine göre; Almanya başta olmak üzere birçok pazarda, Türkiye'deki kültür turlarına yönelik rezervasyon iptalleri başladı. Şiddet olayları kruvaziyer turizminde de iptallere neden oldu, Türkiye rotadan çıkarıldı.

Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği’nin (AKTOB), araştırmasına göre, Almanya'dan Türkiye'ye yeni rezervasyon gelmiyor, olanlar da iptal ediliyor. Turizm devlerinden TUİ'nin ücretsiz rezervasyon iptali yaptığı açıklandı. Kültür turları yapan Studiosus ve Gebeco'nun, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan turlarını, ayrıca Öger Tours'un da çatışma ortamı nedeniyle Van, Mardin, Diyarbakır gibi kentleri de içine alan bu bölgelere yönelik turları iptal ettiği belirtildi.

İptallerin sadece ağırlıklı Güneydoğu ve Doğu illerine yönelik olduğunu belirten AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sahil kesimlerinde rezervasyon iptali sorunu yaşanmadığını ancak rezervasyonlarda zayıflama olduğunu söyledi.

Ülkelerin Türkiye'deki şiddet olaylarıyla ilgili uyarılarının da Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik olduğunu kaydeden Hacısüleyman, kültür turlarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Uyarılarda 'gitmeyin' denilmediğini söyleyen AKTOB Başkanı, azami dikkat gösterilmesinin istendiğini de dile getirdi. Hacısüleyman, kruvaziyer turizmindeki iptalleri ise imaj sorunlarına bağladı.

Türkiye’deki çatışma ortamının yanı sıra imaj sorunun da etkilediği kruvaziyer turizminde ise Aida'nın Ağustos ayında Aida Stella gemisiyle İstanbul'a yapacağı seyahati iptal ettiği belirtildi. Aida'nın bu iptalinin, en büyük kruvaziyer turizmi şirketlerinden biri olan Costa'yı da etkilediği ve Türkiye'yi rotasından çıkardığı duyuruldu. Costa'nın Neo Classica, Costa Pacifica, ve Costa Deliziosa gemileriyle yapacağı turlarda Türkiye'ye uğramayacağı, bununun yerine İtalya ve Yunanistan ve Malta'ya yöneleceği kaydedildi.