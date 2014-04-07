Türkiye'deki 2 bin 200 verem hastası kayıtsız

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tahminlerine göre Türkiye’de 2012 yılı için verem hastalarının yüzde 87’si tespit edildi. Türk Toraks Derneği verilerine göre de ülkemizde kayıtlı 14 bin 691 verem hastası var. Rakamların birbiriyle uyuşmaması, korkutucu bir tablo ortaya çıkarıyor. 2 bin 200 verem hastasının kayıtlara girmediği anlaşılıyor. Kayıtsız hastaların toplum için ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı şu uyarılarda bulundu: “Bir verem hastası 15 kişiye bu hastalığı bulaştırabilir. Bu hastaların tespit edilmesi gerekir. Ayrıca Türkiye’de mültecilerde de bu hastalık söz konusu. Buna da önlem alınmalı.”

Zaman'dan Çağlar Avcı'nın haberine göre, derneğin 17. Yıllık Kongresi’nde verem hastalığı masaya yatırıldı. Dünyada her yıl ortalama 8,7 milyon kişinin vereme yakalandığını anlatan Prof. Dr. Elif Dağlı, bunların sadece üçte birine tanı konulduğunu kaydetti. Dağlı’nın verdiği bilgilere göre Türkiye’de şu anda kayıtlı 14 bin 691 veremli hasta var. Bunların yüzde 64’ü akciğerleri tutan verem hastalığına sahip. Yüzde 36’ı diğer organları tutan rahatsızlıklar. Hastaların yüzde 59’u erkek, yüzde 41’i kadın. Verem tedavisinde başarı oranının yüzde 90 olduğunu belirten Prof. Dağlı, “Bazı hastalar iyileşmeden tedaviyi bırakıyor. Ayrıca öksürük, balgam toplumda normal karşılanıyor. Teşhis konması zorlaşıyor. Veremi durdurma stratejisinde sağlık çalışanlarının dahil olması yanında hastalarının ve toplumun da bu mücadeleye katılması önem arz etmekte. Bu sağlandığı takdirde tedavi başarısının ve hasta bulma oranlarının artması beklenmelidir. Veremle savaşa gereken desteği sağlayarak daha başarılı olması için çalışmalıyız.” dedi.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Altın da son yıllarda veremle mücadelede başlatılan ‘doğrudan gözetimli tedavi, yönteminin büyük başarı elde ettiğini söyledi. Türkiye’de hasta sayısının 25 binlerden 15 binlere düşmesinin büyük başarı olduğunu ifade eden Altın, çarpıcı bir tespit yaptı: “Veremli olduğunun bilinmesini istemeyen hastalar var. Bu insanlar kendi paralarıyla bu ilaçları alıyor. Bu da kayıt dışı oluyor. Fakat bunların kayıtlara girmesi ve ilaçların verem savaş dispanserlerinden alınması gerekiyor.” Dünyada her yıl 8 milyon 700 bin verem hastası ortaya çıkıyor. Bu hastaların üçte birine ne yazık ki tanı konulamıyor.