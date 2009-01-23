Türkiye'de yüzlerce kişi beyninde pille yaşıyor!

"Titremekten çatal bile tutamayan Parkinson hastaları, beyin pili takıldıktan sonra iğneye ipliği kolaylıkla geçirmeye başlar" diyen Op. Dr. Ali Zırh: Pillerin parasını Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor…



Medica Kliniği Beyin Cerrahı Op. Dr. Ali Zırh, Sabah gazetesinde yayımlanan röportajında beyin piliyle ilgili soruları yanıtlıyor.



* Kimlere beyin pili takmak gerekiyor?



Beyin pili, başta Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılıyor. İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve şiddetli titreme nöbetleri geçiren Parkinson hastalarında, beyin pili, başarılı sonuçlar veriyor. Çatalını bile tutamayan, iğneye ipliği geçiremeyen hastalar ameliyat masasından kalkar kalkmaz titremeleri geçiyor. Depresyon, obsesif - kompülsif bozukluklar, alzheimer gibi hafıza problemleri, epilepsi ve obezite hastaları için de çalışmalar sürüyor.



Hasta uyanık



* Beyin pilini nasıl takıyorsunuz?



Ameliyatın büyük bir kısmında hasta uyanık ve bizimle konuşuyor. Ameliyatta hastalar doktorla sohbet ediyor, torunlarından bahsediyor, maç sohbetleri yapıyorlar. Parkinson tedavisinde önemli bir alternatif kabul edilen beyin pili, tıpkı kalp pili gibi yerleştiriliyor. Hareket bozukluğu olan 600 civarında hastaya lezyon cerrahisi ile 126 beyin pili taktık.



* Pil biter mi, şarj edilir mi?



Evet, pilin ömrü 6-7 yıl. Ancak hastadan hastaya bu süre değişebiliyor. Eğer daha yüksek seviyede kullanıyorsa daha erken bitme ihtimali de var. Pil şarj edilmiyor, ancak biz hastalarımızdan gece uyurken pili kapatmalarını istiyoruz. Pilin rahatlığına alışan ve gece titremekten korkan hastalar genellikle pillerini kapatmıyorlar.



Futbol oynamak yasak



* Kalp pili gibi insanların hayatına bazı kısıtlamalar getiriyor mu?



Hastalarımız araba kullansın istemiyoruz. Çok mecbur kalmadıkça MR çektirmelerini istemiyoruz. Çekilecekse de bizim kontrolümüzde olmalı. Futbol gibi sporlar yasak. Hastalarımızın manyetik alanlardan geçmeleri yasak. Bu yüzden havalimanında sorun yaşamamaları için sertifika veriyoruz. Havalimanında normal insanlar gibi cihazlardan geçmiyorlar. Sertifikalarını gösterip cihaza girmeden geçiyorlar.



* Maliyeti yüksek mi? Devlet pilin parasını karşılıyor mu?



Pilin maliyeti 28 bin doları buluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu pilin parasını karşılıyor. Ayrıca hastalar SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde bu ameliyatı olurlarsa, ödeyecekleri ameliyat ücreti azalıyor.



Maliyeti 28 bin dolar



Parkinson hastalarının sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan beyin pilinin maliyeti 28 bin doları buluyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) pil parasını karşılıyor. Hastalar anlaşmalı hastanelerde beyin pili taktırırlarsa ödeyecekleri ameliyat ücretinin oranı da azalıyor. Beyninde pil olan hastalara gece yatarken pillerini kapatmaları tavsiye ediliyor.

