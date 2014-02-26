Türkiye'de yolsuzluk protestosu



Çarşamba günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere binlerce kişinin, yolsuzluğa karşı düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı bildiriliyor. Pazartesi günü Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen ses kayıtlarının internette yayınlanmasının ardından, altı kentte yolsuzluğa karşı protesto gösterileri organize edildi. Sokakların dolmaya başladığı saatlerde ise TBMM'de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şartlı onay verdiği internet yasasına dair istenilen düzenlemeler kararlaştırıldı, HSYK kanununda değişiklik yapan kanun onaylandı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan kalabalığın eylemleri devam ederken, Ankara'da güvenlik güçlerinin, meclisin önüne doğru ilerlemelerini engellemek için göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği bildiriliyor. Protestolarda, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında, evdeki paraları çıkarması yönünde talimat verdiği iddia edilen konuşmadaki milyonları temsilen sahte para dağıttı.

HSYK onaylandı

Çarşamba günü yine akşam saatlerinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Akademisi'nin yapısında değişiklik öngören ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu' onayladı. Cumhuriyet Halk Partisi kanunun, 'kuvvetler ayrılığı' ilkesine zarar getirdiğini savunurken, kanun Avrupa Birliği içinde de eleştirilere yol açmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, Gül yasayı onaylamadan Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ancak başvuru reddedilmişti. Parti, imzanın atılmasıyla birlikte başvurularını yeniden tazeleyeceklerini açıkladı.

Öte yandan TBMM'de, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından şartlı olarak imzalanan internet yasasına dair istenilen düzenlemeler kararlaştırıldı. Gül, internet sayfalarının, mahkeme kararı olmadan bir kaç saat içinde kapatılmasına olanak sağlayan maddenin değiştirilmesini talep etmişti.