Türkiye’de yılda 200 kişi açlıktan ölüyor

TÜİK'in araştırmasına göre ülkede her yıl 200 bin kişi yaşamını yitiriyor. 32 bin kişi kanserden ölüyor, 79 bin kişi kalp hastalıkları nedeniyle can veriyor. Doğum sırasındaki ölüm oranı da yüksek.

Her yıl 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye’de en az 200 kişi Afrika’nın geri kalmış ülkelerinde görüldüğü gibi ‘beslenme ve vitamin yetersizliğinden’ yani ‘açlıktan’ ölüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2007’de ölen 212 bin 731 kişinin 118 bin 59’u erkek, 64 bin 672’si kadındı. 11 bin 284 bebek ise 1 yaşına gelmeden hayata gözlerini yumdu. Ölenlerin 81 bini 75 yaş ve üstünde, 27 bini 70-74 yaş arası, 3 bin 500’ü ise 30 yaşın altında.

İstatistiklere göre, 32 bin 144 kişi kanserden, 10 bin 259 kişi kalp yetmezliğinden, 69 bin 183 kişi ise diğer kalp hastalıklarından öldü.

Serebro-vasküler hastalık olarak tanımlanan beyin kanaması, inme veya felç nedenli ölümlerin çokluğu da dikkati çekti. Toplamda 16 binin üzerinde ölüme neden olan felç ve inmeden 7 bin 840 erkek yaşamını yitirdi.

Yarısı erkek, 62 kişi frengi ve diğer cinsel hastalıklardan, 203 kişi vitaminsizlik ve beslenme yetersizliğinden, 1028 kişi mide ülserinden, 1168 kişi ise sirozdan yaşamını yitirdi.

475 bebek öldü

Doğum sırasındaki ölümlerde sıralama ciddi bir oranla dikkati çekti. Türkiye çapında 18 kadın düşük, 46 kadın gebelik ve lohusalık dönemi komplikasyonlarından, 475 kadın güç doğum nedeniyle öldü. Doğuştan gelen anomaliler nedeniyle ise daha 1 yaşını doldurmadan 475 bebek hayata gözlerini yumdu.

Türkiye çapında önemli ölüm nedenlerinden birini meningokok enfeksiyonları oluşturdu. Temelde bakterinin neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanan meningokok, ender görülmesine karşın ciddi bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu nedenden dolayı Türkiye çapında 1942 erkek, 1660 kadın yaşamını yitirdi.

Emekliler ve eşini kaybedenler ön sıralarda yer alıyor

Ölüm istatistiklerine göre, yaşamını yitirenlerin 9 bin 834’ü çalışıyordu. Emekli, ev hanımı ve öğrencileri kapsayan ‘iş ve meslek sahibi olmayanların’ sayısı ise 187 bin. Tarım ve hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve avcılık işlerinde çalışan 2 bin 200, tarım dışındaki üretim faaliyetlerinde çalışan ve ulaştırma makineleri kullanan 2 bin 209, 102 üst düzey yönetici, 368 idari personel, 669 serbest meslek sahibi 2007’de öldü. 113 bin kişi evliyken, büyük bir çoğunluk da eşini kaybettikten sonra öldü. 54 bin kişi eşinin arkasından yaşamını yitirdi.