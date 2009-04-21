Türkiye’de yedi haneden 1’i yardım alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de hanehalklarının yüzde 14,6'sı, başka bir deyişle her 7 haneden 1'i 2008 yılında ayni ya da nakdi yardım aldı.



Yardım alan hanehalklarının yüzde 59,4'üne akraba, komşu ve benzeri yakınlar, yüzde 29,8'ine Soysal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve yüzde 21,4'üne de belediyeler yardım sağladı.



Söz konusu grup içinde, 2003 yılında akraba komşu ve benzeri yakınlardan yardım alanların oranı yüzde 66,5, SYDTF'den yardım alanların oranı yüzde 16,2, belediyelerden yardım alanların oranı da yüzde 8,8 düzeyindeydi.



Yardım türlerine bakıldığında da yardım alanların 2003'te yüzde 8,5 olan yakacak yardımı alırken, bu oran 2008'de yüzde 30,8'i buldu.



TÜİK'in 2008 yılı Ekim ayında 2 bin 878 örnek hanede, 6 bin 465 kişiyle gerçekleştirdiği "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" kapsamında, hanehalkı yaşam koşulları da değerlendirildi.



2008 yılında ayni veya nakdi yardım alan toplam hanehalkı oranı yüzde 14,6 olarakbelirlendi.



Bu hanehalklarının yüzde 36,1'ini aylık geliri 450 lira ve altında olanlar oluşturdu.



Gelir dilimlerine göre 451-700 lira arasında aylık geliri bulunanlar, yardım alanların yüzde 29,4'ünü, 701-900 lira arasındakiler yüzde 13,4'ünü, 901-1.500 lira arasındakiler yüzde 16'sını, 1.501-2.500 lira arasında geliri olanlar da yüzde 3,7'sini oluşturdu. Yardım alanların yüzde 1,5'inin ise aylık geliri 2 bin 500 liranın üzerinde.



En çok eş-dost yardım etti



2008 yılı içinde yardım alan hanehalklarından yüzde 59,4'ü, yardımı akraba, komşu gibi yakın çevreden temin ettiğini belirtti. Bu grupta yer alanların yüzde 29,8'i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, yüzde 21,4'ü belediyelerden, yüzde 3,7'si gönüllü kişi ve kuruluşlardan, yüzde 1,7'si de müftülükten yardım aldığını ifade etti.



2008 yılı içinde yardım alan hanehalklarından yüzde 52,2'si nakit para, yüzde 33,1'i yiyecek, yüzde 30,8'i yakacak, yüzde 12,2'si kira, yüzde 8,7'si giyecek, yüzde 3,8'i de diğer yardımlardan faydalandığını kaydetti.



Belediye ve SYDTF’nin yardım miktarları arttı



TÜİK yayımladığı araştırmada, 2003-2008 dönemine ilişkin verilere de yer verdi.



Yardım kaynağına bakıldığında, akraba, eş-dost yardımının başta geldiği görülüyor. Belediye ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundaki (SYDTF) artış ise dikkati çekiyor.



Bu çerçevede, nakdi veya ayni yardım alan hanehalkları içinde 2003 yılında belediyeden yardım temin eden hanehalklarının oranı yüzde 8,8 düzeyindeydi. Bu oran, 2004'te yüzde 14,4'e, 2005'te 15,3'e yükseldi. 2006'da yüzde 13,1 olarak belirlenen yardım alanların oranı, 2007'de yüzde 20,3, 2008'de yüzde 21,4 oldu.



Yardım alanlar içinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yardım sağlayanların oranı da 2003'te yüzde 16,2 idi. Bu grupta, 2004'te 9 puan artışla yüzde 25,5'e çıkan yardım alanların oranı, 2005'te yüzde 22,6, 2006'da yüzde 24,3, 2007'de 29,1 ve 2008'de de yüzde 29,8 olarak tespit edildi.



Hanehalklarından yardım alanlar içinde, gönüllü kişi ve kuruluşlardan yardım alanların oranı 2004 yılında, 2003'e kıyasla 9,9 puan artış gösterdi ve yüzde 12,8'e çıktı. Ancak daha sonra 2005'te yüzde 2,5, 2006'da yüzde 5,4, 2007'de yüzde 6,3 ve 2008'de yüzde 3,7 oldu.



En fazla nakit yardım alındı



Hanehalklarının son bir yılda aldığı yardımların türüne bakıldığında da nakit yardımı öne çıkıyor.



2003 yılında yardım alanların yüzde 38,7'si nakit para aldığını belirtti. Nakdi yardım alanların oranı 2004'de yüzde 59,1'e yükseldi. 2005'te yüzde 47,8, 2006'da yüzde 49,7, 2007'de yüzde 51, 2008'de yüzde 52,2 olarak belirlendi.



2003-2008 döneminde yiyecek, giyecek yardımı alanların oranında fazla bir oynama görülmüyor. Ancak yakacak yardımında 2003'e kıyasla artış göze çarpıyor.



Yardım alanlar içinde yakacak yardımından faydalananların oranı 2003'te yüzde 8,5 olarak tespit edildi. Söz konusu oran, 2004'te yüzde 31'e yükseldi. Yıllar itibariyle de 2005'te yüzde 23,9, 2006'da yüzde 22,5, 2007'de yüzde 34,5, 2008'de yüzde 30,8 oldu.

