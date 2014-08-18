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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de yasaklı site sayısı 50 bini geçti

TİB'in 2008'de engellediği site sayısı 835'ken, bu sayı 2011'de 6,506'yı, 2013'te 15,418'i buldu

18 Ağustos 2014 18:00

Ağustos ayı itibariyle Türkiye'de erişime engellenen internet sitelerinin sayısı 50 bini geçti. Engelli Web'in verilerine göre erişime engellenen sitelerin çoğunluğunu müstehcen siteler oluşturuyor. Engelli Web yetkilisi yapılan engellemelerin yüzde 91,4'ünün TİB tarafından yapıldığını, diğer engellemelerin ise mahkemeler, savcılıklar ve YSK tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor.

Öte yandan başka bir dikkat çekici konu ise TİB'in 2008'de engellediği site sayısı 835'ken, bu sayı 2011'de 6,506'yı, 2013'te 15,418'i buldu.

The Wall Street Journal’dan Çağan Koç’un sorularını yanıtlayan bir engelli web yetkilisi bu sayının her yıl artış trendi gösterme nedenini "Gezi Hareketi'nde halkın internet üzerinden örgütlenmesi de etkili oldu. Ayrıca bildiğiniz gibi yakın zamanda torba yasa tasarısı ile TİB'in yetkileri de genişletildi" diye açıkladı.

Engelleme sayısının her sene giderek artmasının bir diğer sebebi ise TİB'in engelleme yöntemini değiştirmesi olarak görülüyor. TİB'in 2012'den beri artık her web sitesine tek tek girip içerik kontrolü yapmadığını ve erişime engellenecek web sitelerini otomatik olarak bulduğunu açıklayan yetkili bunun son dönemlerde hatalı erişim engellemelerine sebep olduğunu da iddia etti. Engelli webde yer alan bilgilere göre TİB, hatalı bir erişime kapatma kararı aldığında, itirazlar sonucu bunu fark edince siteyi yeniden erişime açıyor.

Bu yıl için erişime engellenen internet site sayısını 50,918 olarak açıklanırken bu siteler hakkında şimdiye kadar 51,043 erişime engelleme kararı verildiği belirtiliyor.

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