Türkiye'de yargıya güven yüzde 5'te kaldı

T24 - İKSara Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre Türkiye'de en güvenilir kurum yüzde 28'le Türk Silahlı Kuvvetleri olurken, adalet/yargıya güvenenlerin oranı yalnızca yüzde 5'te kaldı.





İKSara'nın 1709 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği ankette 'sağlık' sürprizi! Katılımcıların yüzde 28'si 'en güvenilir kurum TSK' derken, 'SGK/Sağlık' yanıtını verenler yüzde 13 ile ikinci sırada yer aldı.



Akşam gazetesinin haberine göre; araştırma şirketi İKSARA'nın en güvenilir kurumları sorguladığı anketten ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre, vatandaşlar en çok orduya güveniyor. TSK'yı sağlık kurumları ve emniyet izliyor.



İKSARA'nın 16-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada, 74 il merkezi, 177 ilçe ve 63 belde/köyde 1709 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Hata payı yüzde +/- 2.5 olarak belirtilen kamuoyu yoklaması Türkiye'nin en güvendiği kurumun hala ordu olduğunu gözler önüne serdi.



İKSara'nın açık uçlu bırakarak yönelttiği 'Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisi?' sorusuna, deneklerin yüzde 28'i 'ordu/asker' yanıtını verdi. Orduyu, yüzde 13 ile 'SGK/sağlık' ve 'emniyet' izledi. Katılımcıların yüzde 5'i 'adalet/yargı'ya güvendiklerini belirtirken, yüzde 11'i 'Hiçbiri', yüzde 3'ü 'Fikrim yok' dedi. Ankete katılanların diğer yanıtları şöyle: Yüzde 2 'Devlet', yüzde 2 'Kızılay', yüzde 2 'Eğitim', yüzde 18 ise 'Diğer.'

MHP'liler en çok 'TSK' dedi



En güvenilen kurum sorusunun partilere göre dağılımı yapıldığında MHP seçmeninin yüzde 43 oranıyla orduya en fazla güvenen grup olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 40 ile CHP, yüzde 23 ile AKP ve yüzde 4 ile BDP seçmeni izledi. Araştırmaya göre, parti tabanlarının en güvendikleri kurumlar şöyle:



AKP seçmeninin yüzde 23'ü en çok orduya, yüzde 15'i emniyete, yüzde 14'ü sağlık/SGK'ya, yüzde 8'i hükümet/AKP'ye, yüzde 6'sı yargıya, yüzde 4'ü hiçbirine, yüzde 3'ü devlete, yüzde 2'si Kızılay'a, yüzde 2'si Meclis'e güvenirken yüzde 2'sinin de fikri yok.



CHP'lilerin yüzde 40'ı orduya, yüzde 16'sı hiçbirine, yüzde 11'i emniyete, yüzde 7'si SGK/sağlığa, yüzde 5'i adalet/yargıya, yüzde 2'si Kızılay'a, yüzde 2'si devlete, yüzde 1'i Türk Hava Kurumu'na, yüzde 1'i eğitim kurumlarına, yüzde 1'i de İşkur'a güveniyor. l MHP'lilerin yüzde 43'ü ordu, yüzde 12'si emniyet, yüzde 11'i hiçbiri, yüzde 10'u SGK/sağlık, yüzde 5'i adalet/yargı, yüzde 4'ü fikrim yok, yüzde 2'si diyanet, yüzde 2'si cumhurbaşkanlığı, yüzde 2'si Anayasa Mahkemesi, yüzde 1'i THK yanıtını veriyor.



BDP'lilerin en güvendikleri kurum ise yüzde 29 ile SGK/sağlık. Bunu, yüzde 11 ile eğitim kurumları izliyor.

Eğitim düzeyi belirleyici



'En güvendiğiniz kurum hangisi?' sorusuna verilen yanıtlar, yaş gruplarına göre analiz edildiğinde orduya güvenin 45 yaş üstü grupta en üst noktaya ulaştığı görülüyor. Emniyete güven ise 18-29 yaş aralığında en alt seviyede. Ayrıca katılımcıların eğitim seviyesi yükseldikçe hiçbir kuruma güvenmeyenlerin oranı da artıyor.

Seçmen iradesi esas alındı



Araştırma sonuçlarında dikkat çeken unsurlardan biri de ilk 10'da güvenilen kurumlar arasında AKP'nin yüzde 4 oranında destekle yer bulması. İKSARA'nın Araştırma Direktörü Doç. Dr. Selçuk Şirin, bu durumun nedenini şöyle açıkladı: % 4 azımsanmayacak bir destek olarak da görülebilir. Bunun teknik ve semantik iki nedeni var. Biz, her bir kurumu tek tek sorup güvenip güvenmediklerini ölçmek yerine, en güvenilen kurumun ne olduğunu doğrudan seçmenin iradesiyle ölçmek istedik. 'AK Parti'ye güveniyor musunuz?' diye sorsaydık AK Parti seçmeninin ezici bölümü 'Evet' derdi. Ancak en güvenilir kurum sorulduğunda aynı seçmenin çoğunluğu ordu ve emniyet diyor. Bir de tabii işin semantik tarafı var. AK Parti kendi seçmenleri için bir kurum olarak algılanmamış olabilir.'



