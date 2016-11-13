Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobilin fiyatı belli oldu

Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover otomobil olan Toyota C-HR'nin 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonu 83 bin 850 liradan, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonu ise 98 bin liradan başlayan fiyatlarla 15 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Toyota C-HR'nin 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonu 83 bin 850 liradan, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonu ise 98 bin liradan başlayan fiyatlarla 15 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.



NTV'de yer alan habere göre; Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover otomobil olan Toyota C-HR'nin fiyatını belirlerken tüm imkanları sonuna kadar zorladıklarını, ortaya çok cazip fiyatlar çıkartmaya çalıştıklarını söyledi.

Toyota C-HR

Toyota C-HR, giriş seviye olan "Advance" ile tüm versiyonlarında 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, çift bölgeli otomatik klima, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, geri görüş monitörü, yağmur sensörü, Cruise Control, otomatik yanan farlar, LED gündüz yanan farlar ve elektronik park freni gibi donanım özelliklerini sunuyor.



Toyota C-HR'nin üst donanım seviyelerinde ise ek olarak ısıtmalı koltuklar, akıllı giriş sistemi, karartılmış yan ve arka camlar, yarı parçalı deri koltuklar, kolay akıllı park destek sistemi, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve çift renkli gövde gibi özellikler bulunuyor.



Aracın, 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonunda 100 kilometrede ortalama 5,9 litre, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonunda ise 100 kilometrede ortalama 3,8 litre yakıt tüketiliyor.



Toyota'nın tüm hibrit modelleri 3 yıl/100 bin kilometre mekanik garantisine sahip olup, hibrit aksamı ile hibrit aküsü de 5 yıl/100 bin kilometre için garanti kapsamına alınıyor.



Öte yandan hibriti tercih eden Toyota kullanıcıları, garanti süresi olan 5 yılın bitiminden hemen önce 25 avro+KDV tutarındaki hibrit check-up menüsünü yaptırarak, bunu takip eden 1 yıl/15 bin kilometre boyunca hibrit aküsünü garanti altına almayı sürdürebiliyor. Kullanıcılar, bu check-up'ı her yıl yaptırarak hibritaküsünü toplamda 10 yıl boyunca garanti altına alma imkanından faydalanabiliyor.