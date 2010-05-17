'Türkiye'de uranyum takası endişeleri gidermeyecek'

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İran: Uranyum zenginleştirmeye devam

BM: Anlaşma cesaret verici ancak...

ABD: Ciddi endişeler devam ediyor

Büyükelçi Tan'dan ABD'ye 'dikkatle inceleme' çağrısı

1200 kilograma karşılık 120 kilogram uranyum

Son günlerde önemli bir diplomasi trafiğinin yaşandığı Tahran'da, Türkiye ve Brezilya'nın da katılımıyla hazırlanan ve düzenlenen uranyum takas anlaşması metni, tarafların Dışişleri Bakanları tarafından dün (17 Mayıs 2010) imzalandı.İmzalanan takas anlaşmasıyla birlikte uluslararsı endişelerin giderilmesi beklentisi oluşmuştu.Ancak Rusya'dan bugün (17 Mayıs 2010) akşam 19:00 sularında yapılan açıklamada Türkiye'de takas anlaşmasının uluslararası endişeleri gidermeyeceğini ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, uranyum takas anlaşmasının,"uluslararası kaygıların tümünü gidermede yetersiz kalabileceğini" belirtmekle birlikte, sağlanan bu mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtti.Medvedev, devam edebilecek uluslararası kaygıların kaynağı konusunda ise, "İran'ın uranyum zenginleştirmeyi sürdürmesini" gösterdi. Medvedev, "İran'ın, uranyum zenginleştirmeye devam etme planları, uluslararası kaygıların nedeni olmayı sürdürecek" diye konuştu.İran'da öğle saatlerinde yaptığı bir başka açıklamada uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini bildirdi.İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Akbar Salehi, takas anlaşması ve uranyum zengileştirme faaliyetleri arasında bir ilişki olmadığını belirterek, "Uranyum zenginleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.BM'den takas anlaşmasıyla ilgili yapılan açıklamada da "Anlaşma cesaret verici ancak Güvenlik Konseyi kararları açıklanmalı" ifadeleri kullanıldı.Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, açıklamasında, İran'ın uranyum takasıyla ilgili olarak Türkiye, İran ve Brezilya arasında sağlanan anlaşmanın, uluslararası toplum tarafından üzerinde düşünülmeden önce, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) iletilmesi gerektiği belirtildi.Sözcü, ABD ve uluslararası toplumun İran'ın nükleer arzularıyla ilgili ciddi endişeler taşımaya devam ettiğini kaydetti.İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmesinin BM kararlarının ihlalini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ABD'nin, Tahran'ın uluslararası yükümlüklerini yerine getirmesi gerektiği, aksi takdirde yaptırımlar da dahil bunun sonuçlarıyla yüzleşeceği hususunun net olarak ortaya koyulmasında ortaklarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.Açıklamada, ABD'nin, İran'ın nükleer programından kaynaklanan soruna diplomatik çözüm bulunmasına olan bağlılığı da dile getirildi. Gibbs, "İran, nükleer programı ile barışçıl amaçlar taşıdığını, uluslararası topluma gösterecek gerekli adımları atmalı" diye konuştu.Dünkü imzaların ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu artık Batı'nın yaptırımlarına gerek kalmadığını açıklamıştı.Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'ye, İran'ın uranyum takasıyla ilgili olarak Türkiye, İran ve Brezilya arasında imzalanan anlaşmayı dikkatlice incelemesi çağrısında bulundu.Tan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin anlaşmanın ABD'nin tüm taleplerini karşıladığına inandığını belirterek, "Eğer olumlu bir tepki alamazsak, bu gerçek bir hayal kırıklığı olur" ifadesini kullandı.İmzalana anlaşma çerçevesinde İran, düşük seviyede zenginleştirilmiş 1200 kilogram uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumla Türkiye'de takas edecek.