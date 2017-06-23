T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşı sayısı 9’a yükseldi

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tutuklanan Alman vatandaşı sayısının 6’dan 9’a yükseldiği bildirildi.

23 Haziran 2017 20:46

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tutuklanan Alman vatandaşlarının sayısının 6'dan 9'a yükseldiği bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer bugün yaptığı açıklamada 7’si erkek, 2’si kadın olmak üzere toplam 9 Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu olduğunu belirtti. Schäfer üç yeni olayın ikisinde Türk makamlarının Almanya’yı bilgilendirmediğini, Almanya Büyükelçiliği’nin bu üç kişiyi ziyaret etmesine şimdiye kadar izin verilmediğini söyledi.

Sözcü Schäfer’in açıklamasına göre yeni öğrenilen bu üç olaydan biri mayıs ayının sonundan bu yana tutuklu bulunan Türkiye kökenli erkek bir Alman vatandaşı. Schäfer, çifte vatandaşlığa sahip olduğu tahmin edilen bir kadın Alman vatandaşının ise haziran ayının ikinci haftasından itibaren tutuklu olabileceğini duyurdu.

'Darbe girişimi ile ilişkilendiriliyorlar'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü üçüncü kişinin ise İstanbul’da bu hafta içinde tutuklanmış olabileceğini belirtti; bu kişilerin tam olarak hangi gerekçeyle suçlandıklarına ilişkin bilgi vermedi, sadece bu kişilerin 2016 Temmuz ayındaki darbe girişimi ile ilişkilendirildiklerini söylemekle yetindi.

Tutuklandığı yeni öğrenilenler arasında gazeteci olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Schäfer, “Sanmıyorum, ancak tamamen de olasılık dışı değil” diye yanıt verdi.

'Bilgiler kısmen resmi olmayan kaynaklardan aktarıldı'

Schäfer son olarak bu üç kişiyle ilgili bilgilerin yeni ve haberin doğrulanmamış olduğunu, bilgilerin Alman makamlarına kısmen resmi olmayan kaynaklar üzerinden aktarıldığını da söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer “Son iki haftada durumun daha iyi değil daha kötüye gittiğini” belirterek "Konsolosluk yardımlarının sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” ifadesini kullandı. Schäfer "Yüksek tempoyla üstüne gidiyoruz çünkü bu insanların kaderi bizi yakından ilgilendiriyor” dedi.

Die Welt gazetesi muhabiri hem Türkiye hem Almanya vatandaşı Deniz Yücel 27 Şubat tarihinden bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Tutuklu olan Alman vatandaşları arasında çevirmen Meşale Tolu Çorlu da var. Yücel ve Tolu-Çorlu’ya terör propagandası suçlamasında bulunuluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA, EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeTemmuzAlmanDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin SchäferTürkAlmanya&rsquo;yıAlmanya Büyükelçiliği&rsquo;ninSchäfer&rsquo;inBakanlığı SözcüsüSchäferBakanlığı Sözcüsü SchäferWeltAlmanyaDeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24