T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'de toprağa döşeli 977 bin 922 mayın var

Bakan Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun mayınlara ilişkin sorusunu yanıtladı

18 Eylül 2013 17:24

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de toprak altında döşeli 977 bin 922 adet mayın olduğunu bildirdi.

Yılmaz, mayınların temizlenmesi konusunda 2022 yılına kadar ek süre talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Yılmaz,  CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun mayınlara ilişkin  sorusunu  yanıtladı.  Yanıt şöyle:

“Ottava Sözleşmesi kapsamında; 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre'de icra edilen "Ottava Sözleşmesi Yükümlülükleri Uluslararası Gözden Geçirme Toplantısında görüşülen, "Süre Uzatım Talebi Dokümanı" ile 2022 yılına kadar ek süre talebinde bulunulmuştur.

Süre Uzatım Talebi Dokümanına göre döşeli mayın sayısı 977.922 adettir.

ETİKETLER

mayıntarlaaraziismet yılmazmilli savunma bakanısezgin tanrıkulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24