Türkiye'de toprağa döşeli 977 bin 922 mayın var

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de toprak altında döşeli 977 bin 922 adet mayın olduğunu bildirdi.
Yılmaz, mayınların temizlenmesi konusunda 2022 yılına kadar ek süre talebinde bulunulduğunu açıkladı.
Bakan Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun mayınlara ilişkin sorusunu yanıtladı. Yanıt şöyle:
“Ottava Sözleşmesi kapsamında; 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre'de icra edilen "Ottava Sözleşmesi Yükümlülükleri Uluslararası Gözden Geçirme Toplantısında görüşülen, "Süre Uzatım Talebi Dokümanı" ile 2022 yılına kadar ek süre talebinde bulunulmuştur.
Süre Uzatım Talebi Dokümanına göre döşeli mayın sayısı 977.922 adettir.