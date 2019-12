'Türkiye'de tiyatro kapalı gişe çünkü...'

T24 -

'Yeteri kadar tiyatro mekanı yok'

11. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış törenlerine katılmak için Trabzon'a gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, festivallerin kültürel zenginliklerin paylaşılmasının yanı sıra ülkelerin ve şehirlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, ''Bu festivalde dünyanın 3 kıtasından yabancı tiyatro topluluğunu ülkemizde ağırlıyoruz. Bugüne kadar 153 tiyatro grubunu ağırladık. Her oyun başka bir dünya ve bu başka dünyaları seyircimizle tanıştırdık'' dedi.Lemi Bilgin, tiyatro festivallerine seyirci ilgisinin de gayet iyi olduğunu ifade ederek, ''Kentli olmanın, kentli yaşam şartlarını yaratmanın en önemli unsuru kültürel ve sanatsal faaliyetlerdir. Yoksa diğerleri nasıl olsa oluyor ama kentli olamıyorsunuz. Bir festivalin kente kattığı çok şey var'' diye konuştu.Bilgin, bu festivaller sayesinde her yıl 50'den fazla yabancı ülkenin tiyatrolarını, sanatçılarını ağırladıklarını belirterek, ''Festivaller onların bizi tanımaları açısından çok önemli çünkü bizi tanıyana kadar pek doğru fikirleri yok. Tanıdıktan sonra, hele de kültür ve sanatla tanıdıktan sonra fikirleri olumlu anlamda değişiyor. O anlamda biz de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.Lemi Bilgin, Devlet Tiyatrolarının 60. yılında sahne sayısını 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, ''12 ilimizde tiyatro vardı, şu an 19 ilimizde var. Önümüzdeki sezon da bu illerimizi artıracağız'' diye konuştu.Sanılanın, bilinenin aksine Türkiye'de tiyatroya yoğun ilgi olduğunu ifade eden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:''Fakat seyirci sayılarına baktığımız zaman ilgiyle doğru orantılı değil. Doluluk oranı yüzde 100, her yerde kapalı gişe oynuyoruz. Bu bize şunu gösteriyor ki koltuk sayısı yani tiyatro mekanı Türkiye'de yeteri kadar yok. Gerçi son yıllarda bizim de inatla turne yapmamız, köy meydanlarında, spor salonlarında, restoranlarda, okul bahçelerinde masaları birleştirerek yaptığımız sahnelerde oynamamız, gittiğimiz zaman daha sonra talebi doğurdu. İnatla gittik ama her gidişimizde dedik ki 'Biz geliyoruz ama bir de tiyatro salonu olsa.''