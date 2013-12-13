CHP'li Tanal'dan Sağlık Bakanlığı'na, 'çaresi yurt dışında olan hastalar' için çağrı

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'de tedavi edilemeyen ve tek şansları yurtdışındaki tedavi olan hastaların durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Tanal, beslenme sorunu yaşayan ve destek tedavisi alamayan, aralarında büyüme geriliği yaşayan Ege Deniz'in de bulunduğu çocuk hastaların yurtdışında tedavi ettirilmesini istedi.

Doğduğu günden beri doğal yollarla beslenemeyen ve bu nedenle büyüme geriliği yaşayan Ege Deniz'in annesi Evrim Deniz, CHP milletvekili Mahmut Tanal'a ulaştı. Türkiye'de tanı konulamayan ve tedavi edilemeyen oğlunun hayata tutunabilmesi için tek şansının ABD'de Yale Üniversitesi'nde tedavi altına alınması olduğunu belirten anne Evrim Deniz, Tanal'dan yardım istedi.

Mahmut Tanal da yaptığı başvuruyla konuyu Sağlık Bakanlığı'na duyurdu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na dilekçe yazan Tanal, Ege Deniz'in de milletvekillerine sunulduğu gibi, yurtdışında tedavi hakkından yararlanmasını istedi. Tanal, "Devletin temel amaç ve görevleri, ....sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır" diyen Anayasa'nın 5. maddesine dayandırdığı talebini şöyle dile getirdi:

"Evrim Deniz’in altı yaşındaki oğlu Ege Deniz’in, doğumundan itibaren yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili tarafıma ilettiği e-mail mesajının bir örneği ilgisi nedeniyle ekte sunulmuş olup, e-mail olarak da tarafınıza iletilmiştir. Minik Ege Deniz’in, ülkemizde yıllardır teşhisi konulamamış olan hastalığı nedeniyle doğumundan itibaren altı yıldır yaşadığı zorlu mücadele devam etmektedir. Ancak zaman hızla geçmekte, bir ilerleme sağlanamamakta aksine durumu çaresizliğe sürüklenmektedir. Aynı hastalık nedeniyle çocuklarını kaybeden aileler tarafıma ulaşmakta, Ege Deniz için acilen yardım talep etmektedirler.

Minik Ege Deniz, yıllardır sürekli solunum cihazına bağlı, damardan beslendiği için damarları artık kullanılamaz hale gelmiş ve şu anda evde nazogastrik sonda (burundan mideye boru sarkıtılması) ile beslenebilmektedir. Ancak kilo alımı sağlanamamaktadır. Minik Ege Deniz ülkemizde tanı ve destek tedavisi alamamakta, ancak aile kendi çabaları ile, ABD Connecticut Eyaleti New Haven kentinde Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Damar Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Günel’in bu konuda çalışmalarının olduğu bilgisine ulaşmıştır.

Bakanlık olarak ailenin mağduriyetinin son bulması ve Ege Deniz’in sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için daha fazla zaman kaybedilmeden acilen ABD Yale Üniversitesine gönderilmesi sağlanmalıdır. Anayasamızın 5. Maddesi gereğince "Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."

Milletvekillerinin yararlandığı hizmetlerden, asilin öncelikle yararlanması gerekir. Bu prensipten hareketle ülke içinde tedavisi imkansız olan durumlarda milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları bireyler için tanınan yurtdışında tedavi imkanlarının, asile de tanınması, yurttaşlarımızın da aynı haklardan yararlanmalarının sağlanması amacıyla ekte e-mail mesajı bulunan çaresiz annenin talebinin dikkate alınmasını Minik Ege Deniz’in yaşam hakkının koruması için Anayasamızın 5. Maddesi gereğince makamınızdan talep ederim.

Konunun hassasiyeti de göz önünde bulundurularak, acilen Sağlık Bakanı olarak devreye girmeniz ve vatandaşımıza yardım sağlanması, mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken desteğin verilmesi hususunda ilgilerinizi bekler, selam ve saygılarımı sunarım."