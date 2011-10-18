T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Türkiye'de taklit ürün pazarı 6 milyar dolar'

Guardian gazetesi Türkiye'yi "sahte ürün cumhuriyeti" olarak tanımlayarak, Türkiye'de taklit ürün pazarının yılda 6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı&#

18 Ekim 2011 03:00


T24 - Guardian gazetesi Türkiye'yi "sahte ürün cumhuriyeti" olarak tanımlayarak, Türkiye'de taklit ürün pazarının yılda 6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını yazdı.
 

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi sahte ürün piyasasını ele aldığı bir yazısında Türkiye'yi "sahte ürün cumhuriyeti" olarak tanımladı.


Türkiye'de taklit ürün pazarının yılda 6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor ve hükümetin elektronikten kozmetiğe, aksesuardan ilaca her alana yayılan sahte ürünlere karşı mücadeleyi yoğunlaştırdığı vurgulanıyor.


Avukat Veli Kahveci, sahte ürünlerle mücadelede mesafe kaydedilmesine rağmen, en önemli sorunun insanların taklit ürün ticaretini bir suç olarak görmemesi olduğunu belirtiyor.


Ceza yememek için orijinal üründe küçük birkaç değişiklik yapan, Kapalı Çarşı'daki bir çantacı ise, "Ben iyi bir Müslümanım. Müşterilerime sahte ürün satıyorum. Ama yalan söylemiyorum. Kimseye bunlar orijinaldir demiyorum" diyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24